Kampeerbosje Leerdam en De Dassenburcht winnen Gouden Haring

De eigenaren van Natuurkampeerterrein Kampeerbosje Leerdam (UT) hebben woensdag 6 maart uit handen van Eelke Horselenberg, directeur van Stichting De Groene Koepel, een Gouden Haring in de categorie Goud Waard ontvangen. Zij kregen deze prijs voor hun prominente rol in het behoud en de versterking van het netwerk van Natuurkampeerterreinen. Niet alleen hebben zij zich ingezet voor de rust op en rond hun terrein, ook hebben zij grote stappen gezet in verdere verduurzaming door douchewater te gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten.

Publieksprijs

De tweede Gouden Haring, een publieksprijs, ging naar De Dassenburcht in Overijssel. De Groene Koepel heeft kampeerders gevraagd naar hun favoriete Natuurkampeerterrein. Hierop kwamen bijna 250 reacties binnen, waarna een jury de winnaar bepaalde. De Dassenburcht, een terrein van Staatsbosbeheer, won met deze inzending:

‘Ik kwam er al als kleine jongen met mijn ouders en zus op de fiets uit Roden toen het sanitair alleen nog maar bestond uit één toilet. Zoveel geweldig mooie herinneringen aan alle avonturen die ik op het kampeerterrein en in de omgeving beleefd heb. Zoals die ene keer dat het ’s nachts zo hard onweerde dat ik omgekeerd in mijn slaapzak zat. Wat hebben mijn ouders en zus gelachen. De volgende dag kon ik er zelf ook wel om lachen. Of die keer dat ik alleen samen, als mannen onder elkaar, met mijn vader ging kamperen en we op zoek gingen naar uilenballen bij de Zwarte Dennen. Inmiddels is mijn vader overleden en ben ik geen kleine jongen meer, maar elke keer als ik bij De Dassenburcht kom, beleef ik alles weer een klein beetje opnieuw.’