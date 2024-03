EuroParcs ziet enorme piek in vroegboekingen vanuit Duitsland

De afgelopen maanden kent EuroParcs een enorme stijging in het aantal vroegboekingen voor het voorjaar en de zomer ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat met name Duitse vakantiegangers voor zekerheid kiezen door zeer vroeg te boeken voor de voorjaars- en zomervakantie. Opvallend is bovendien dat het vroegboekseizoen, dat traditioneel start tijdens de kerstdagen, dit seizoen al begin december 2023 op gang kwam. Een aantal parken is voor de zomervakantie nu al zelfs bijna volgeboekt.



Sales director Martin de Boer: “We hebben een geweldig vroegboekseizoen achter de rug. Nederlanders, maar vooral ook Duitsers, willen zekerheid over hun vakantie en hebben al vroeg geboekt voor het voorjaar en de zomervakantie. We zien op dit moment een stijging in boekingen voor de zomervakantie van maar liefst 24% ten opzichte van vorig jaar.”

De stijging is grotendeels te danken aan de Duitse vakantiegast. EuroParcs ziet vanuit Duitsland namelijk een explosieve stijging van 35% in het aantal vroegboekingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. EuroParcs speelt hier onder meer op in door entertainment op parken met veel Duitse gasten ook in het Duits te verzorgen.



Steeds meer Nederlanders weten EuroParcs al vroeg te vinden. “Vanuit Nederland zien we een geweldige populariteit voor de parken op de Veluwe en onze vakantieparken Karinthië in Oostenrijk. Een aantal parken is zelfs nu al bijna volgeboekt tijdens de zomervakantie” aldus een opgetogen Martin de Boer. Om aan de wensen te voldoen van de verschillende doelgroepen die EuroParcs als gast mag verwelkomen, blijft het innoveren zoals de nieuwe Kids Cottages voor gezinnen met kleine kinderen (Kids Cottage) of juist met wat oudere kinderen (Kids Advantage Cottage), en Fietsbungalows met speciale afgesloten berging voor de veelal kostbare e-bikes en sportfietsen.



Over Europarcs

EuroParcs Group is een internationale onderneming met het hoofdkantoor in Amersfoort. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van vakantieparken, de verkoop van vakantiewoningen aan particulieren en zakelijke beleggers en de verhuur ervan gedurende het hele jaar. EuroParcs biedt een scala aan vakantieparken op geliefde locaties in meerdere Europese landen. Het bedrijf wil originele, vernieuwende vakantieparken en concepten aanbieden voor alle doelgroepen en werkt aan het realiseren van internationale ambities. Inmiddels maken zo’n 60 parken in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk deel uit van de EuroParcs Group.



Bijlage: rechtenvrije foto, copyright EuroParcs

