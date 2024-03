ANWB Alarmcentrale: ruim 11.000 meldingen Nederlandse wintersporters

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2023 en maart 2024 ruim 11.000 hulpvragen van Nederlandse wintersporters. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig seizoen. Het merendeel van de meldingen ging over autopech onderweg, ruim 1100 wintersporters meldden zich bij de alarmcentrale met letsel.

Nederlanders zijn dit wintersportseizoen weer massaal vertrokken naar de populaire bestemmingen. De sneeuwcondities waren op veel favoriete wintersportgebieden niet optimaal. Het aantal wintersporters met letsel liep op tot 1100 Nederlanders. In totaal zijn 170 wintersporters met een ambulance of ligtaxi gerepatrieerd door de ANWB Alarmcentrale. De meeste meldingen van vakantiegangers met letsel kwamen uit Oostenrijk en Italië, gevolgd door Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Veel voorkomende wintersportletsels:

Armletsel

Kneuzingen en verwondingen

Knie- en beenletsel

Zo’n 10.000 Nederlandse wintersporters schakelden de hulp in van de ANWB Alarmcentrale vanwege autopech. Uit Duitsland – wintersport en doorreisland – kwamen de meeste pechhulpverzoeken, daarna volgen Frankrijk en Oostenrijk. Er zijn dit jaar meer voertuigen gerepatrieerd (15%) dan vorig seizoen, deze auto’s konden ter plekke niet worden gerepareerd.

De meest voorkomende autopech:

Controlelampjes/meldingen in het dashboard

Auto start niet

Lekke band (en geen reserve aanwezig)

Vermogenverlies

Accu kapot

De ANWB Alarmcentrale is sinds 1959 het aanspreekpunt voor Nederlanders die hulp in het buitenland nodig hebben. De Alarmcentrale heeft vestigingen in Den Haag en Assen. Er zijn steunpunten in München, Lyon en Barcelona.