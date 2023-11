ACSI Kampeerreizen populairder dan ooit

In 2024 nieuwe reizen naar IJsland, Sicilië, Normandië en Polen

De populariteit van ACSI Kampeerreizen blijft groeien. Het aantal boekingen voor deze compleet verzorgde groepskampeervakanties is in 2023 verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2024 wordt het reisaanbod verder uitgebreid.

Deze ontwikkelingen staan haaks op de situatie bij de ANWB, dat onlangs stopte met het aanbieden van dit soort reizen vanwege een dalende vraag. Pieter Melieste, Manager Touroperating bij ACSI, merkt hier niets van. ‘Wij zien juist een verdubbeling van het aantal boekingen en een stijgende populariteit van deze reizen’, schetst hij de tegenstelling.

Sleutel tot succes

Een verklaring voor het succes zoekt hij in de combinatie van kennis en leergierigheid. ‘ACSI is al bijna 60 jaar specialist op het gebied van campings en kamperen. Sinds 1985 organiseren we ook groepskampeerreizen. We stoppen veel productkennis in deze reizen waardoor we kampeerders een onvergetelijke ervaring kunnen bieden. Unieke reisbestemmingen, vakkundige reisleiders en verrassende excursies voor zowel Nederlandse als Duitse gasten.’

Ook het succesvolle televisieprogramma We zijn er Bijna! zal hebben bijgedragen. ‘Jaarlijks volgen zij een reis van ACSI. Met ruim 2,5 miljoen wekelijkse kijkers zijn er zeker kampeerders die dit ook een keer willen ervaren.’

Nieuwe kampeerreizen

Bovendien blijft ook het reisaanbod zich ontwikkelen. Vanaf 2024 kunnen kampeerders met eigen camper of caravan mee op een avontuurlijke rondreis door IJsland. ‘Op het programma staat onder andere een bezoek aan Nationaal Park Skaftafell, de gletsjermeren en een excursie van drie nachten naar de Faeröer-eilanden’, somt Melieste op. Daarnaast worden er nieuwe reizen naar Sicilië, Normandië en Polen geïntroduceerd.

Inspiratiedagen in Andelst

Om kampeerliefhebbers kennis te laten maken met het uitgebreide reisaanbod en alle voordelen van een kampeerreis, organiseert ACSI jaarlijks inspiratiedagen. Dit jaar vinden deze dagen plaats op de volgende data en locaties:

Zondag 12 november 2023: ACSI-kantoor in Andelst

Zaterdag 18 november 2023: Postillion-hotel in Dordrecht

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.acsireizen.nl/infodagen.