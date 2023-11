Afrikaans olifantenkalfje gezond ter wereld gekomen in Beekse Bergen

In alle rust en onder toeziend oog van de overige dames van de groep, is Afrikaanse olifant Pina-Nessi na een dracht van 22 maanden bevallen van haar eerste kalfje. Het jonge dier is zaterdagochtend, 4 november, ter wereld gekomen. Het is een vrouwtje. Moeder en dochter maken het goed.

Hoofd dierenverzorgster Yvonne Vogels is dolgelukkig met deze geboorte. “Al 25 jaar werken we erg hard om een vruchtbare bijdrage te leveren aan het Europese managementprogramma van deze prachtige diersoort. Het is in die jaren niet zonder slag of stoot gegaan, dus we zijn als team helemaal in de wolken dat het goed is gegaan!”

Eerder dit jaar is op feestelijke wijze bekendgemaakt dat er in Beekse Bergen drie Afrikaanse olifanten drachtig waren. Pina-Nessi’s zus Bongi verwacht in het begin van 2024 een kalf. Het kalf van Punda, tevens de moeder van Pina-Nessi en Bongi, wordt niet veel later verwacht.

Eerstgeborene

Het kalf heeft de naam Mosi gekregen en betekent ‘eerstgeborene’. Vogels: “De bevalling had niet beter kunnen gaan, het was echt hoe we het hadden gehoopt. Niet alleen het kalfje en Pina-Nessi doen het super goed, maar ook de andere olifanten in de groep gedragen zich voorbeeldig. Nu gaan we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat de kleine zo goed mogelijk opgroeit en de andere twee kalfjes net zo voorspoedig ter wereld mogen komen als kleine Mosi.”

In het wild heeft de Afrikaanse olifant met veel bedreigingen te maken. De grootste landdieren van de wereld worden gedood voor het kostbare ivoor. Ook is er sprake van mens-dierconflicten: olifantenkuddes lopen de gewassen stuk van de boeren, met alle gevolgen van dien.

Bijdrage

Beekse Bergen draagt op twee manieren bij aan het beschermen van de Afrikaanse olifant middels het Europese managementprogramma en door de steun van Stichting Wildlife.

Het managementprogramma zorgt ervoor dat er een gezonde reservepopulatie wordt gecreëerd van deze diersoort. Olifantenbul Yambo kwam voor het managementprogramma in 2021 naar Hilvarenbeek vanuit Spanje, en met succes. Vogels: “Pina-Nessi was enorm onder de indruk van de Spaanse Casanova en al snel vond de eerste dekking plaats.”

Meer ruimte

Via Stichting Wildlife wordt de natuurbeschermingsorganisatie Save the Elephants gesteund met het ‘Northern Corridors Project’. Vogels: “De Olifantenvallei is in het Safaripark gebouwd zodat het verblijf de kudde in de toekomst kan huisvesten. En waar de kalfjes in de toekomst veilig zijn in de Olifantenvallei, willen we ook iets bijdragen aan de veiligheid voor de Afrikaanse olifanten in Kenia! In het wild gaat het steeds iets beter met de Afrikaanse olifant, maar waar de bevolking van Afrika groeit en daarmee het leefgebied van de olifanten versnipperd raakt, blijven de olifanten helaas te maken hebben met bedreigingen.”

Het project gaat ervoor zorgen dat natuurparken met elkaar verbonden worden met een corridor. De helft van dit bedrag wordt ingezameld met een adoptieplan van de jonge olifantjes. Stichting Wildlife gaat de rest van dit bedrag met andere initiatieven aanvullen.

Dracht van 22 maanden

De dracht van een olifant duurt gemiddeld 22 maanden. “Sinds het einde van de zomervakantie hebben we vaker het bloed gecontroleerd van Pina-Nessi” vertelt Vogels. “Het komt namelijk wel eens voor dat de dracht korter of langer duurt. Aan de hand van de bloedwaardes konden we zien of de komst van het kalfje naderde.”

In Beekse Bergen is één keer eerder een olifant geboren. Exact 7,5 jaar geleden beviel moeder Punda in mei 2016, een klein jaar na aankomst in het Safaripark, van dochter Madiba. De geboorte van Madiba was bijzonder: ze is de eerste Afrikaanse olifant geboren in de Benelux.

Om moeder en dochter in alle rust te laten bijkomen, zijn ze de komende dagen beperkt te zien. Vanaf donderdag kan het publiek de stal bezoeken.

Foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij – van Dijk.