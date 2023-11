RekreaVakkrant presenteert: de Ronde Tafel gesprekken. Elke dag om 13:00 op de Recreatie Vakbeurs!

De komende editie van Recreatie Vakbeurs staat weer in het teken van kennis, nieuwe trends en inspiratie op doen! In het kennistheater genaamd Recreatie Studio vinden elke dag tussen 13:00 en 14:00 de Ronde Tafel gesprekken plaats.

Hieronder het overzicht van de actuele thema’s en sprekers:

Dinsdag 14 november

Seniorenmarkt: De invloed van vergrijzing op de recreatiesector | Tafelgast: Jos van der Sterren (BUas)

Woensdag 15 november

Klimaat en toerisme: De duurzaamheidsrevolutie in de recreatiesector | Tafelgast: Reinier van den Berg (Meteoroloog)

Donderdag 16 november

Het balanceren van gastbeleving en digitalisatie: De toekomst van klantgerichtheid | Tafelgasten: Sjoerd Botter (Camping Comfort) en Richard Otten (Glampingexpert)

De vergrijzing heeft een aanzienlijke invloed op de recreatiesector in veel landen over de hele wereld, waaronder Nederland. Hier zijn enkele belangrijke manieren waarop vergrijzing de recreatiesector beïnvloedt:

Toenemende vraag naar recreatie: Met een groter aantal ouderen in de bevolking is er over het algemeen een grotere vraag naar recreatieve activiteiten die geschikt zijn voor deze doelgroep. Dit kan variëren van rustige wandelingen in de natuur tot culturele evenementen en sociale activiteiten.

Aanpassingen aan voorzieningen: Recreatievoorzieningen moeten zich aanpassen om tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen. Dit kan onder andere het verbeteren van toegankelijkheid, het aanbieden van speciale programma’s en activiteiten voor senioren, en het creëren van comfortabele ruimtes om te ontspannen en sociale interactie te bevorderen, omvatten.

Gezondheid en welzijn: Ouderen zijn vaak meer bezig met hun gezondheid en welzijn. Recreatiebedrijven kunnen profiteren van de groeiende vraag naar activiteiten die de gezondheid bevorderen, zoals fitnesslessen, wellnessprogramma’s en gezonde eetgelegenheden.

Seniorenreizen: Vergrijzing heeft geleid tot een toename van senioren die graag reizen. Dit heeft de reissector beïnvloed, met speciale reispakketten en -diensten die zijn ontworpen om aan de behoeften van oudere reizigers te voldoen.

Senioren als vrijwilligers: Veel oudere mensen hebben meer vrije tijd na pensionering en kunnen vrijwilligerswerk doen in de recreatiesector. Dit kan helpen bij het organiseren van evenementen, het begeleiden van groepen en het verbeteren van de algemene ervaring van recreanten.

Economische impact: De vergrijzing kan ook een economische impact hebben, aangezien ouderen vaak een stabiel inkomen hebben en de bereidheid hebben om geld uit te geven aan recreatieve activiteiten en reizen.

Marketing en communicatie: Recreatiebedrijven moeten hun marketing- en communicatiestrategieën aanpassen om oudere doelgroepen effectief te bereiken. Dit kan onder andere het gebruik van gerichte reclame en online marketing omvatten.

Het is belangrijk op te merken dat de impact van vergrijzing kan variëren afhankelijk van de regio en de specifieke marktomstandigheden. Het is daarom cruciaal voor recreatiebedrijven om zich bewust te zijn van de demografische veranderingen in hun gebied en zich aan te passen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van oudere klanten.

Klimaat en toerisme: De duurzaamheidsrevolutie in de recreatiesector

Het veranderende klimaat heeft over de hele wereld geleid tot een groeiend bewustzijn van de noodzaak om duurzamer te leven en te werken. Dit bewustzijn heeft een aanzienlijke invloed op de recreatiesector, waar steeds meer aandacht wordt besteed aan milieubewustzijn en duurzaamheid. Hieronder bekijken we enkele manieren waarop het veranderende klimaat en de duurzaamheidstrend de recreatiesector beïnvloeden.

Duurzame Infrastructuur en Voorzieningen: Recreatiebedrijven en -bestemmingen nemen stappen om hun infrastructuur en voorzieningen duurzamer te maken. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de invoering van groene bouwpraktijken en de implementatie van milieuvriendelijke technologieën, zoals zonnepanelen en windturbines. Hierdoor kunnen recreatieve locaties hun ecologische voetafdruk verminderen en tegelijkertijd energiekosten verlagen.

Natuurbehoud en Ecotoerisme: Het veranderende klimaat heeft de aandacht gevestigd op de kwetsbaarheid van natuurlijke ecosystemen. Veel recreatieve bestemmingen richten zich nu op natuurbehoud en het bevorderen van ecotoerisme. Ze werken samen met lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties om de natuur te beschermen, biodiversiteit te behouden en educatieve programma’s over het milieu aan te bieden aan bezoekers.

Klimaatbewust Gedrag van Bezoekers: Recreanten worden zich steeds bewuster van hun eigen impact op het milieu en verwachten dat recreatieve bestemmingen ook milieubewust handelen. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar groene recreatieopties, zoals wandelen, fietsen en kamperen, evenals de verwachting dat recreatiebedrijven duurzame praktijken omarmen, zoals afvalscheiding en waterbesparing.

Duurzame Voedsel- en Horecavoorzieningen: De trend naar duurzaamheid heeft ook invloed op de voedsel- en horecavoorzieningen in de recreatiesector. Bedrijven streven naar het aanbieden van lokaal geproduceerd voedsel, biologische producten en vegetarische/veganistische opties om de ecologische voetafdruk van hun menu’s te verminderen. Dit sluit aan bij de groeiende interesse van bezoekers in gezond, duurzaam en ethisch verantwoord voedsel.

Educatie en Bewustwording: Recreatieve bestemmingen spelen vaak een cruciale rol in het vergroten van de bewustwording over klimaatverandering en duurzaamheid. Ze organiseren educatieve programma’s, tentoonstellingen en rondleidingen om bezoekers te informeren over milieu-uitdagingen en hoe ze een positieve impact kunnen hebben.

Kortom, het veranderende klimaat heeft de recreatiesector gedwongen om een leidende rol te spelen in de transitie naar duurzamere praktijken. Door groene initiatieven te omarmen, zoals duurzame infrastructuur, natuurbehoud en educatie, kunnen recreatieve bestemmingen niet alleen de impact van hun activiteiten verminderen, maar ook een voorbeeld stellen voor de bredere gemeenschap. Deze verschuiving naar duurzaamheid zal niet alleen het milieu helpen, maar ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van de recreatiesector in een snel veranderende wereld.

Het balanceren van gastbeleving en digitalisatie: De toekomst van Klantgerichtheid

In een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie en digitalisatie, staan bedrijven voor de uitdaging om de gastbeleving te behouden terwijl ze zich aanpassen aan een snel veranderend landschap. De toekomst van klantgerichtheid draait om het vinden van de juiste balans tussen menselijke interactie en geavanceerde technologie.

De Opkomst van Digitalisatie: Digitalisatie heeft de manier waarop bedrijven met hun klanten omgaan, ingrijpend veranderd. Van geautomatiseerde klantenservicechats tot online reserveringssystemen en mobiele apps, technologie heeft de toegankelijkheid en efficiëntie van diensten verbeterd. Het stelt bedrijven in staat om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, klantgegevens te analyseren en beter te begrijpen wat hun klanten willen.

De Kracht van Menselijke Interactie: Hoewel digitalisatie voordelen biedt, mogen we de kracht van menselijke interactie niet over het hoofd zien. Gasten willen nog steeds persoonlijke aandacht, empathie en een gevoel van verbondenheid met de bedrijven waarmee ze in contact komen. De warmte van een glimlach, de attentie voor detail en het vermogen om te reageren op onverwachte behoeften zijn allemaal aspecten van de gastbeleving die niet gemakkelijk door technologie kunnen worden vervangen.

De Toekomstige Balans: De toekomst van klantgerichtheid vereist een slimme balans tussen deze twee krachten. Bedrijven moeten technologie gebruiken om de gastbeleving te verbeteren, niet te vervangen. Bijvoorbeeld, geautomatiseerde incheckprocessen in hotels kunnen de wachttijden verkorten, maar er moet nog steeds vriendelijk personeel beschikbaar zijn om gasten te begroeten en te helpen. Bovendien moeten bedrijven de privacy en gegevensveiligheid van hun klanten serieus nemen, vooral in een tijdperk waarin datagegevens een belangrijke rol spelen. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden bewaard en alleen worden gebruikt voor verbetering van de gastbeleving, niet voor inbreuk op hun privacy.

Conclusie: De toekomst van klantgerichtheid draait om het begrijpen van de waarde van technologie zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen. Klantgerichte bedrijven zullen slagen door digitale hulpmiddelen te gebruiken om de ervaring van hun klanten te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor een persoonlijke en empathische benadering. De juiste balans tussen gastbeleving en digitalisatie zal bepalen welke bedrijven floreren in de snel veranderende wereld van klantgerichtheid.