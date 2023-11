Okido: voor een sfeervolle inrichting

Als je op vakantie gaat, wil je gezelligheid en rust ervaren. Even weg van de alledaagse sleur, kalmte om je heen. De vakantieaccommodatie die je bezoekt, is hierbij van levensbelang. Als alles daar tiptop in orde is, biedt dat een goede basis voor een rustgevende vakantie. Als recreatieondernemer zit je bij Okido altijd goed: wij zorgen voor de inrichting van jouw accommodatie. Sfeer en comfort vind je bij ons. Welke stijl je ook wilt uitstralen, ons assortiment voldoet aan jouw eisen.

Zo is ons assortiment recentelijk uitgebreid met nieuwe stapelstoelen. We hebben ze in verschillende stijlen en prijsklassen. Daarbij komt natuurlijk nog het praktisch nut van stapelstoelen: je kunt ze te allen tijde zeer gemakkelijk opbergen en zo extra ruimte creëren. En dat komt in elke recreatiegelegenheid zeer goed van pas.

Ook nieuw zijn onze zweefparasols. Deze parasols zijn in verschillende afmetingen en kleuren leverbaar en geven een ongedwongen sfeer aan je terras. En we laten je niet in het donker zitten: onze zweefparasols zijn namelijk voorzien van LED verlichting!

Dit is natuurlijk slechts het puntje van de ijsberg wat betreft onze recreatiecollectie. Uiteraard zijn de loungemeubelen voor binnen en buiten, de comfortabele banken, de mooie tafels en ontelbaar veel fauteuils en stoelen nog steeds in ons assortiment te vinden. En onze stevige kunststof terrascollectie blijft ook de komende jaren natuurlijk een topkeuze voor de recreatiesector. Kortom: voor ieder wat wils!

www.okidobv.nl