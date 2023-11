Bezoek de Schell-stand voor meer informatie over watermanagament in recreatiebedrijven

Op de Recreatie Vakbeurs, die op 14, 15 en 16 november in de Evenementenhal Hardenberg gehouden wordt, laat de Duitse sanitairspecialist Schell op stand 269 een elektronisch systeem voor de monitoring en het beheer van sanitaire ruimtes zien. Het biedt niet alleen grote voordelen bij het beheer van de sanitaire voorzieningen en bij legionellapreventie, maar het zorgt daarnaast voor meer hygiëne en waterbesparing.

De recreatieconsument hecht grote waarde aan schone en hygiënische sanitaire voorzieningen. Maar voor recreatie-ondernemers is het beheer en onderhoud van sanitaire ruimtes vanwege het intensieve gebruik een grote uitdaging – zeker in het hoogseizoen. Met het elektronische Schell Watermanagement Systeem (SWS) wordt dat een stuk gemakkelijker, want daarmee kunnen elektronische kranen en spoelsystemen centraal en op afstand bewaakt en aangestuurd worden.

In SWS kunnen instellingen flexibel aangepast worden en het systeem houdt continu de watertemperatuur en de gebruiksfrequentie bij. Het spoelen van leidingen – onderdeel van de legionella-preventie – kan ingepland en automatisch uitgevoerd worden. Het systeem registreert bovendien alle spoelbeurten zodat de recreatie-ondernemer kan aantonen dat hij zich aan de richtlijnen voor hygiëne en waterkwaliteit heeft gehouden. Door het gebruik van elektronische kranen, die alleen lopen als dat nodig is, kan een flinke waterbesparing gerealiseerd worden.

Wij willen u van harte uitnodigen om een bezoek aan de stand van Schell, zodat we u wat meer kunnen vertellen over het watermanagementsysteem en de voordelen daarvan voor recreatiebedrijven. Als u een afspraak op de stand wilt maken, dan regelen wij dat graag voor u.

Wij begroeten u tijdens de Recreatie Vakbeurs graag op stand 269.