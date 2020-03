ACSI Kampeerreizen repatrieert 200 reizigers

Reisorganisatie ACSI heeft tweehonderd kampeerders moeten repatriëren vanuit Spanje, Portugal en Marokko. De groepen – die vanuit moeilijke locaties moesten worden teruggehaald – zijn door de organisatie per direct teruggeroepen naar Nederland. Campingspecialist ACSI heeft inmiddels al haar reizigers weer veilig binnen de landsgrenzen gebracht. Diverse groepen in Spanje, Portugal en Marokko hadden moeite terug te komen. Niet alleen vanwege de aan- en afgekondigde noodmaatregelen in die landen, maar omdat de omstandigheden ter plaatse grimmig werden. Marokko sloot alle havens, en ferry’s stopten de dienstregeling. Reguliere vluchten werden per direct gestopt. ‘Voor de groep in Marokko betekende dit dat zij de keuze moesten maken tussen het accepteren van een gecharterde terugvlucht of achterblijven bij de kostbare camper of auto-caravancombinatie’, zo geeft Ramon van Reine, CEO van ACSI aan. ‘Dankzij het ACSI-calamiteitenteam, de ervaren reisleiding ter plaatse en met hulp van concurrent NKC is het gelukt de groep veilig naar Nederland te krijgen.’ Kampeerders van ACSI konden meereizen met de door NKC ingezette charter.

Emotioneel en heftig

De ervaren reisleiders van ACSI Kampeerreizen verleenden ter plaatse bijstand en hulp. ‘De groep rustig houden was niet zo moeilijk. Het was lastiger om hen te overtuigen om zonder materiaal terug te keren en de geboden vluchtoptie te accepteren. Dat was zeer emotioneel en heftig’, zo zegt reisleider Helma van de Heuvel van ACSI Kampeerreizen. Alle reizigers zijn nu veilig terug in Nederland. ACSI neemt spoedig besluiten over de groepen met een gepland vertrek in mei.