Dierentuinen geven online lessen

Dierentuinen uit Brabant en Friesland hebben gezamenlijk een lesprogramma samengesteld voor kinderen die nu thuis onderwijs krijgen. Hiermee hopen de dierentuinen een leerzame aanvulling te kunnen bieden. AquaZoo in Leeuwarden brengt vanaf maandag op schooldagen een live-uitzending, genaamd AquaSchool, over dieren. De verzorgers geven via livestream op internet informatie over een bepaald dier of onderwerp. Kinderen kunnen meteen vragen stellen of reageren. “Nu kinderen niet naar de dierentuin kunnen komen, brengen we de dierentuin naar hen toe”, vertelt general manager Jeroen Loomeijer. In Safaripark Beekse Bergen geven de rangers op dinsdag en donderdag een online biologieles, compleet met opdracht waar kinderen dezelfde dag nog mee aan de slag kunnen gaan. De rangers zullen voor de ‘Safari School’ professionele onderwijspakketten gebruiken die door de dierentuin zijn ontwikkeld voor basisscholen. “Normaal gesproken gaan docenten met de lessen aan de slag, maar dat gaat nu natuurlijk niet. Daarom willen wij daar graag bij helpen door het op onze eigen manier aan te bieden”, zegt Klaas-Jan Leinenga, hoofd educatie bij Beekse Bergen.

Kijkje in de keuken

In ZooParc Overloon zullen twee dierenverzorgers drie keer per week vloggen over wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een dierentuin. Te denken valt aan een kijkje in de keuken, meelopen met de dierenarts of een demonstratie over hoe je een dierenverblijf schoonmaakt. Dierenrijk uit Mierlo gaat kinderen drie keer per week een bezigheid bieden, variërend van een leuke quiz tot een creatieve uitdaging, waarin deelnemers worden gevraagd om bijvoorbeeld een dier te knutselen of een kijkdoos te maken. Verder geeft de dierentuin tips voor onderzoekjes die ze thuis in de achtertuin of in hun eigen straat kunnen uitvoeren. In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus zijn de dierentuinen tot nader order gesloten voor publiek. Roel Huibers van ZooParc: “Maar de verzorging van de dieren gaat uiteraard wel door en het is fijn om op deze manier kinderen daar ook bij te kunnen betrekken.”