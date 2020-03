Groei & Bloei Nationale Tuinweek

Vereniging Groei & Bloei organiseert van 13 t/m 21 juni 2020 de Nationale Tuinweek. In deze week kun je in meer dan 20 regio’s in het land deelnemen aan bijvoorbeeld groene workshops, lezingen, plantjesmarkten en excursies. Zo krijg je volop inspiratie en concrete handvatten om eigen tuin, balkon of terras te vergroenen. Dit jaar is het thema ‘de eetbare tuin’. Het zelf kweken en eten van groenten, fruit of kruiden is een feestje en natuurlijk ook extra gezond.

20 en 21 juni: Open Tuinenweekend

De tuinweek wordt afgesloten op 20 en 21 juni met het Open Tuinenweekend. In heel Nederland heten ruim 1.000 leden van Groei & Bloei je van harte welkom in hun tuin. Zo ontdek je de mooiste verborgen paradijsjes van Nederland. In een diverse regio’s zijn er speciale fiets- en wandelroutes langs levende tuinen. Klik hier voor informatie.