Airbnb stopt verhuur in China wegens coronavirus

Vakantiehuisverhuurder Airbnb stopt met het faciliteren van vakantiewoningen in China. De boekingssite ziet er door de uitbraak van het coronavirus weinig brood meer in. Het Amerikaanse techbedrijf blijft uitreizende Chinese toeristen voorlopig nog wel bedienen.

Airbnb maakte dinsdag op zijn Chinese website bekend dat boekingen voor vakantiehuizen in China vanaf 24 juli niet meer worden geaccepteerd. Officieel staat in de aankondiging dat het de boekingen ‘opschort’. Maar de onderneming schrijft ook dat de ‘herstructurering’ betekent dat het platform zich ‘volledig op uitgaande reizen’ gaat concentreren.

‘De voortdurende uitbraken van het coronavirus hebben het toerisme verstoord, de synergie tussen onze activiteiten verzwakt en de binnenlandse afdeling wordt geconfronteerd met operationele uitdagingen zoals hoge kosten’, zo valt te lezen op de site van het bedrijf. Airbnb hoopt dat ‘met de geleidelijke liberalisering van het immigratiebeleid en de controle over de wereldwijde epidemie’ het aantal Chinese reizen naar het buitenland weer zal groeien. De Chinese overheid beperkt sinds de uitbraak van het coronavirus de mogelijkheden van Chinezen om naar andere landen te reizen.

Airbnb begon in 2016 zijn operatie in China, maar kreeg eigenlijk nooit echt voet aan de grond in het land. Concurrenten als Ctrip en Qunar hadden al een stevige positie in de markt. De activiteiten in China vormen circa 1% van de omzet van Airbnb. Door het strikte zerocovidbeleid met lockdowns tijdens de omikronuitbraak die momenteel rondwaart in het land, is het binnenlandse toerisme al maanden ingestort en hebben ook Chinese reisapps het moeilijk.

bron: FD