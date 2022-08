ALLE GROTE MERKEN OP AGROTECHNIEK HOLLAND EN GROENTECHNIEK HOLLAND 2022

Alle grote merken van trekkers en werktuigen zijn in september te vinden op het beursterrein in Biddinghuizen waar AgroTechniek Holland (ATH) én GroenTechniek Holland (GTH) naast elkaar en tegelijk plaatsvinden. Beursmanager Willem Bierema: “Alle bekende, vertrouwde trekkermerken zijn er, van Carraro, Case-IH, Claas, John Deere, Deutz-Fahr, Fendt, Ferrari, Iseki, JCB, Kioti, Kubota en Lamborghini tot Landini, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Same, Shibaura, Steyr, Valtra, Yanmar en Zetor. Bij GTH zijn alle toonaangevende werktuigfabrikanten- en merken ook weer van de partij, zoals Jean Heybroek, Van de Pols, Husqvarna, Stihl, Stierman de Leeuw, Vander Haeghe, Feedtuber, GJ de Kok en Pellenc. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe en terugkomende deelnemers zoals de Mechan groep, Bromach en Farmstore. Ook al is dit met 75.000 netto m2 expositievelden de grootste beurs van de Benelux, toch kunnen bezoekers overzichtelijk en gericht alles vinden wat bij hun interesse past. De stands van bijna 300 deelnemers worden zo ingedeeld dat beide beurzen hun eigen identiteit behouden. Met één toegangskaart kan de bezoeker beide vakbeurzen bezoeken én de machines op de demonstratieterreinen zelf berijden en testen.”

Zo goed als nieuw Paviljoen met jong gebruikte trekkers, machines en werktuigen

Bierema: ”We bieden niet alleen de mogelijkheid om nieuwe machines en werktuigen te tonen en verkopen door exposerende merken, maar ook jonge gebruikte machines in het Zo goed als nieuw Paviljoen. Daar kunnen dealers van de exposerende merken op de beurs hun jonge gebruikte kapitaalintensieve trekkers en werktuigen tonen die maximaal 1 jaar oud zijn of maximaal 500 draaiuren hebben. Met de huidige langere levertijden is dit paviljoen relevanter dan ooit. Uiteraard onder strikte voorwaarden, zo geldt het alleen voor erkende dealerbedrijven die Fedecom-lid zijn waarvan hun leveranciers met de desbetreffende merken op de beurs exposeren. Bovendien zijn het per dealer maximaal twee trekkers en twee werktuigen. Jong gebruikte machines zijn belangrijk voor mechanisatiebedrijven én zeer interessant voor bezoekers, daarom bieden we als platform van fabrikanten, importeurs en dealers de mogelijkheid ze te tonen.”

Grenzeloos innovatief

De agrarische en groene sector hebben beide te maken met lastige vraagstukken over milieu, klimaat, PFAS en stikstof, waardoor de bedrijfsvoering van veel ondernemingen wordt begrensd. Op ATH en GTH zal dit een belangrijk onderwerp zijn en laten we aan bezoekers zien dat er voor elk probleem of iedere uitdaging in de sector al een techniek of product op de markt is waarmee aan de steeds strengere wet- en regelgeving voldaan kan worden. Door innovatie valt de begrenzing door wet- en regelgeving weg en kunnen bedrijven weer onbegrensd ondernemen.

Van 14 t/m 17 september dagelijks open van 10 tot 17 uur

Voor het eerst worden de Fedecom-beurzen AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland gelijktijdig georganiseerd, met behoud van hun eigen identiteit en beursconcept. Wel is er sprake van vrije doorloop tussen beide vakbeurzen.

De vakbeurs is van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 september 2022 dagelijks open van 10 tot 17 uur. De organisatie is in handen van beursorganisatie Fedecom Fairs, 100% eigendom van Fedecom. Alle informatie over deelnemers, merken en de plattegrond is te vinden op www.fedecomfairs.nl.

€5,- Entreekorting via Groentechniekholland.nl. Kortingscode: rekreavakkrant