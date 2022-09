Utrechtse Heuvelrug beleeft drukke zomer, bestedingen onder druk

Door de warme zomervakantie waren er in juli en augustus veel mensen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei. Het goede weer zorgde ervoor dat meer inwoners van de regio dichtbij huis bleven, vakantieparken konden rekenen op een goede bezetting en La Vuelta Holanda maakte een verblijf extra aantrekkelijk. Doordat bestedingen steeds meer onder druk komen zijn er ook zorgen.



Met 11.000 banen en een grote en groeiende bijdrage aan voorzieningen, leefbaarheid en sociale cohesie is de recreatiesector van groot belang voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Verblijfsrecreatie is daarin cruciaal: ruim 60% van alle overnachtingen in de provincie Utrecht wordt geboekt op de Heuvelrug. Omdat vakantiegangers veel uitstapjes maken draagt verblijfsrecreatie belangrijk bij aan instandhouding van basisfuncties zoals winkels, horeca en cultuur. Nadat de recreatiesector afgelopen twee jaar keihard werd geraakt door corona, was een goede zomer dit jaar extra van belang.



Meer inwoners dichtbij huis

“Door het aanhoudend goede weer in eigen land, lange wachtrijen op de luchthavens en volle Europese snelwegen kozen Nederlanders dit jaar vaker voor een vakantie dichtbij huis”, blikt RBT-directeur Michiel van der Schaaf terug. “Ook bij ons bleven meer inwoners in eigen regio en waren campings, vakantieparken en hotels deze zomer goed bezet. De passage van La Vuelta Holanda maakte een verblijf op de Heuvelrug in augustus extra aantrekkelijk. Net als eerder dit jaar tijdens Pasen en in de meivakantie, zagen we een stijging in de online communicatie met bewoners en was er veel vraag naar informatie over leuke uitjes in de buurt.”



Bestedingen onder druk

Ondanks het positieve beeld over de zomer waakt Van der Schaaf voor teveel optimisme. “De hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten zorgen ervoor dat consumentenbestedingen steeds meer onder druk komen. Samen met de krappe arbeidsmarkt plaatst dat veel ondernemers voor een grote uitdaging. Als we willen dat recreatie en toerisme ook in de toekomst blijven bijdragen aan een vitale en leefbare regio, dan is het belangrijk om te blijven investeren in een toekomstbestendige recreatiesector.” Samen met zijn netwerk van 600 aangesloten regiopartners zet RBT Heuvelrug en Vallei hiervoor de komende periode in op de nazomer, de herfst en het verdere herstel van zakelijk toerisme.



Meer informatie is te vinden op www.opdeheuvelrug.nl

