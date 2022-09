VACANSOLEIL BELEEFT PRIMA VAKANTIESEIZOEN

Het vakantieseizoen is voor Vacansoleil uitstekend geweest. De aanbieder van campingvakanties heeft na twee lastige jaren een prima seizoen achter de rug. Hoewel de boekingen bij de start van het kalenderjaar achterbleven, bleek in alle 20 bestemmingslanden de bezetting deze zomer zeer hoog. In juli en augustus lag de bezettingsgraad tegen de 100%. Italië was onder de klanten van Vacansoleil de populairste bestemming gevolgd door Frankrijk en Kroatië, met Slovenië als grootste stijger. “De vraag naar campingvakanties is dit jaar enorm gestegen. We zijn dan ook bezig om onze capaciteit voor 2023 fors te laten groeien”, aldus Jan Willem Verschoor van Vacansoleil.



Het zomerseizoen markeerde het eind van de invloed van de pandemie. 2022 is daarmee voor Vacansoleil een uitstekend jaar. De geschatte jaaromzet met 90 miljoen euro blijft iets achter bij die van 2019, het laatste normale jaar voor de pandemie. Toch ligt de winst dit jaar hoger. De lagere omzet lag niet aan de vraag. Onder meer als gevolg van de pandemie bood Vacansoleil begin dit jaar minder campings aan dan in 2019. In de loop van dit jaar is het aantal campings waar Vacansoleil accommodatie aanbiedt weer gegroeid. Verschoor: “Met het toevoegen van het aanbod van de Europarcs campings zitten we inmiddels op de ruim 600 campings waar wij vakanties kunnen boeken voor onze gasten”.



Volgeboekt

Tijdens de afgelopen zomervakanties zaten bijna alle campings helemaal volgeboekt. “De bezettingsgraad van meer dan 99% was na twee mindere corona-jaren voor ons heel positief. Zelfs de nieuwe bestemmingen in Bosnië en Montenegro werden volop geboekt. Het is een bevestiging van de populariteit van kamperen onder Europeanen. Het stimuleert ons om meer campings te gaan aanbieden in de Balkan-landen”, zegt Verschoor. Vacansoleil zag in Slovenië de grootste stijging van het aantal boekingen. Traditioneel stonden Italië, Frankrijk en Kroatië als top 3 in de lijst van populairste landen voor een campingvakantie. “Nieuw voor ons is de groeiende belangstelling onder Spanjaarden om via Vacansoleil naar een camping te gaan. Hier ligt nieuwe en grote markt voor ons, waar ons product goed lijkt aan te slaan.”



Aanbod uitbreiden

Deze zomer waren de luxe accommodaties op ruime plekken uit het aanbod van Vacansoleil het eerste volgeboekt. “Onze gasten geven duidelijk aan dat ze het comfort van onze stacaravans en tenten waarderen. Het afgelopen seizoen sterkt ons in de overtuiging dat we het aanbod van deze vorm van kamperen ook verder gaan uitbreiden”, aldus Verschoor. “Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld Duitsers het luxe kamperen zoals wij dat aanbieden steeds meer gaan waarderen. Het zorgt er onder meer voor dat onze bestemmingen in Zuid-Europa zeer goed bezocht worden.”

Werven nieuwe medewerkers

Grootste uitdaging dit vakantieseizoen was het bemensen van alle campings. “We hebben echt alles op alles moeten zetten om op iedere campings de juiste host te krijgen. Met een enorme krachtsinspanning is het ons gelukt om overal eigen mensen te stationeren. Voor het komende seizoen zal het werven van nieuwe medewerkers een van onze topprioriteiten zijn” aldus Verschoor.



Over Vacansoleil

Vacansoleil is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in de meest waardevolle tijd van het jaar: vakantie! In een kalenderjaar beleven bijna een half miljoen gasten de tijd van hun leven tijdens een vakantie op een camping via Vacansoleil. De touroperator biedt vakanties aan op ruim 600 campings in 20 Europese landen. Als volledig Nederlandse onderneming staat het hoofdkantoor in Eindhoven. De campingvakanties worden vanuit 13 Europese landen verkocht, naast Nederland: Italië, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Polen, Engeland, Ierland, Slovenië en Spanje. Vacansoleil is Europese marktleider op het gebied van campingvakanties. Kijk voor meer informatie op de website via: Campings met stacaravans en tenten – Vacansoleil