Aantal buitenlandse toeristen op 80% van pre-corona niveau

De toerismesector in Nederland heeft zich redelijk hersteld van de dip in de afgelopen twee jaren vanwege de coronapandemie. Nederland ontvangt dit jaar naar verwachting bijna 16 miljoen buitenlandse toeristen. Dat is bijna 80% van het aantal gasten dat in 2019 naar Nederland kwam, zo meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

In 2020 en 2021 had de toerismesector sterk te leiden onder de coronapandemie. De focus verschoof daardoor meer naar het binnenlands toerisme. Volgens brancheorganisatie NBTC ligt het toerisme in eigen land dit jaar 10% boven pre-coronajaar 2019.

Twee weken geleden meldde hotelvastgoedadviseur Horwath HTL dat de Nederlandse hotelsector dit jaar op een bezettingsgraad van 60% uitkomt. In de jaren voor corona lag dit op zo’n 70%. Naar verwachting zal de bezettingsgraad volgend jaar weer op dit normale niveau terugkeren.

Huidige ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en de nog steeds sluimerende coronapandemie kunnen volgens NBTC op termijn een negatieve invloed hebben op de toeristische sector. ‘Als de situatie nog verder verslechterd is het niet ondenkbaar dat toerisme hierdoor zelfs in 2022 al wat gedempt wordt’, zo zegt Jos Vranken, directeur van NBTC.

