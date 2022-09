JOEF Designstudio specialist in ontwerpen, produceren en installeren van waterspeelobjecten

JOEF is een ervaren specialist in ontwerpen, produceren en installeren van kleuterbaden en waterspeelobjecten.

De know how voert terug naar het eerste badje al in 1987!

Laatste jaren doet JOEF ook veel “renovatie” projecten: een UPGRADE van een oud bestaand verjaard kleuterbadje. Bestaand leidingwerk kan vaak worden gebruikt wat veel kosten bespaart!

Heeft u belangstelling dan komen we graag bij u langs om mogelijkheden te bespreken.

Nieuw is ook “BadjeBop”; een kant en klaar prefab bad.

Het basisbad is 722 x 350 cm en is in 1 dag te plaatsen, zelfs op een zand of gras ondergrond.

Een filterruimte en installatie kan JOEF ook bij leveren en aansluiten. U hoeft dus alleen maar een leuke plek te hebben waar u een bad kan plaatsen en de rest regelt JOEF !

Heeft u interesse? Laat het ons weten: info@joefdesign.nl