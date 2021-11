Airbnb ziet omzet flink stijgen

Airbnb heeft in het derde kwartaal een omzet geboekt van $2,2 mrd. Dat is een stijging van 36% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, en 70% ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft het onlineplatform voor verhuur van accommodaties donderdag nabeurs bekendgemaakt.

Het onlineboekingsplatform wist flink te profiteren van de zomermaanden. De kwartaalwinst kwam uit op $834 mln en was de hoogste kwartaalwinst die Airbnb ooit heeft geboekt. Ten opzichte van vorig jaar viel de nettowinst viermaal hoger uit.

Het aandeel sloot donderdag in de Nasdaq 3,2% hoger, in de handel na sluiting van de beurs en de publicatie van de cijfers was de koers van het aandeel vlak.

Bron: FD