Unieke samenwerking in kampeerland: Holland Top Campings gaat samenwerking aan met Ardoer

Samen sta je sterker. Dat is de visie van zowel Ardoer als Holland Top Campings. Mede daarom

bundelen ze nu de krachten. Dit betekent dat álle Holland Top Campings nu (ook) zichtbaar en

boekbaar zijn op de website van Ardoer.

Door deze samenwerking wordt de website van Ardoer een nog krachtiger platform dat het

kampeerproduct breed op de kaart zet. Een gezamenlijke boekstraat waar iedere camping zijn eigen

identiteit kan behouden. Géén eenheidsworsten, maar authentieke, zelfstandige familiebedrijven die

ieder haar eigen kenmerken hebben. Erik van Nuland – voorzitter van Ardoer – noemt het een goede

ontwikkeling: ‘We komen nu op een bepaald schaalniveau, waardoor we aanzienlijk meer kunnen

betekenen voor zowel onze websitebezoekers als de campings zelf.’ Ook voorzitter van Holland Top

Campings – Hendrik-Jan Mensink – heeft hoge verwachtingen: ‘Zo kunnen we gebruik maken van

elkaars krachten en gezamenlijk optrekken. Het moet aanvullend werken en niet concurrerend.’



De kampeerder

Door de samenwerking heeft de kampeerder in Nederland nu een nóg breder kampeeraanbod op

één plek om uit te kiezen. Stuk voor stuk kwaliteitscampings en divers naar regio en type bedrijf.

Mensink legt uit waarom het een voordeel is om deze kampeerbedrijven onder één boekstraat te

hebben: ‘Wanneer je gaat nadenken over een kampeervakantie in Nederland, wil je je idealiter op

één website kunnen oriënteren. In één overzicht een duidelijk beeld waar je direct kunt zien wat bij

je past.’ En dat is precies wat Ardoer nastreeft. Want ook wanneer campings in dezelfde regio liggen

en ongeveer dezelfde faciliteiten bieden, kan het een totaal andere beleving zijn.

Toekomst

Met vijf nieuwe kwaliteitscampings toegevoegd aan het aanbod op de site van Ardoer, groeit het

platform naar 40 bedrijven en daarmee naar een sterke positie op de kampeermarkt. Van Nuland is

trots: ‘Dit geeft aan dat we als Ardoer zijnde goed bezig zijn. Ik ga voor een duurzame samenwerking

en toekomst met de Holland Top Campings.’

Over Holland Top Campings

Holland Top Campings is een samenwerking van 7 van de beste campings in Nederland. Holland Top

Campings bestaat uit Camping de Kleine Wolf, Marveld Recreatie, Recreatiepark TerSpegelt,

Vakantiepark De Twee Bruggen, Vakantiepark Beerze Bulten, Camping en Beachresort Julianahoeve

en Strandpark de Zeeuwse Kust. De samenwerking is voornamelijk gericht op kennisuitwisseling en

om gezamenlijk een sterke positie te behouden. Twee campings hiervan waren al boekbaar via Ardoer

(Julianahoeve en Zeeuwse Kust). Daar komen er nu dus vijf bij.



Over Ardoer

Ardoer is een marketingsamenwerkingsverband van 36 zelfstandige kwaliteitscampings in Nederland.

Alle aangesloten campings zijn via een centrale volwaardige website te boeken. Naast centrale

marketinguitingen werken de Ardoer leden samen door kennisdeling.

www.ardoer.com

info@ardoer.com