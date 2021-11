Recreatie Vakbeurs gaat door!

Met spanning hebben wij de ontwikkelingen van de afgelopen dagen gevolgd. Wij zijn ontzettend blij dat het besluit genomen is dat onze vakbeurzen door kunnen gaan. Wat ons betreft de enige juiste beslissing, aangezien wij eind augustus al begonnen zijn met de organisatie van evenementen, waarbij de veiligheid van onze bezoekers, exposanten, toeleveranciers en eigen medewerkers altijd voorop staat. Welke maatregelen wij concreet treffen, leest u hier. De opbouw van Recreatie Vakbeurs was al in volle gang en daar gaan we onverminderd mee door!



Naast de maatregelen die wij sinds eind augustus al treffen (zoals het corona toegangsbewijs, extra schoonmaak en ruimere gangpaden), zullen wij een extra aanpassing doen. Tijdens de persconferentie is gecommuniceerd dat vakbeurzen uiterlijk om 18.00u de deuren moeten sluiten, dus die sluitingstijd zal dan ook gaan gelden voor Recreatie Vakbeurs.



Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via:



Kristel Stötefalk (+31 (0) 523 289 816)

Ruth Zweers (+31 (0) 523 289 870)

Adviseurs Recreatie Vakbeurs



Ook al gaat de beurs gewoon door, het sentiment in Nederland is de afgelopen weken veranderd. Daarom zal er de komende dagen maximaal gecommuniceerd worden via onze kanalen met als doel het aantal voorregistraties een extra push te geven. Graag doen we hierbij ook een beroep op u: informeer uw klanten dat u deelneemt aan Recreatie Vakbeurs. Dit kan heel eenvoudig door gebruik te maken van persoonlijke URL’s waarmee u klanten direct kunt laten registreren. U vindt deze op My Easyfairs.



Wij wensen u veel succes toe tijdens Recreatie Vakbeurs!

