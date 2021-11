Een deltaplan voor toerisme

Onlangs werd door de grote toerisme organisaties in Nederland een Detlaplan gelanceerd dat de sector uit de crisis moet halen maar ook direct duurzame stappen maakt. Wil de toeristische sector in Nederland een toekomst hebben, dan moet politiek Den Haag in actie komen en inzetten op een nationaal toerisme-transitieplan. Dit is de visie van vijftien destinatiemarketingorganisaties. In het voorstel pleiten de destinatiemarketingorganisaties voor ondersteuning bij het herstel van de sector na corona en voor een vernieuwing van de Nederlandse bezoekerseconomie, in 2019 goed voor ruim 4 procent van het Bruto Binnenlands Product en 800.000 banen. Denk hierbij aan de verduurzaming van vakantieparken en toeristische trekpleisters, de revitalisering van verblijfsaccommodaties om ondermijning tegen te gaan en CO2-neutrale vervoersmogelijkheden voor bezoekers.

De organisaties vragen het Rijk een toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, dat miljarden inzet om het toerisme te bevorderen en te vernieuwen. Hiervoor kan onder andere een beroep worden gedaan op het Europees Herstelfonds, waarin voor Nederland bijna 6 miljard euro beschikbaar is.

Mooie woorden die voor u als ondernemer echter mogelijk ‘hoog over’ voelen. Wat kan u ermee. Ik denk dat het ten eerste goed is om de gehele vrijetijdsindustrie weer op de kaart te zetten bij de politiek. Het belang ervan is tijdens de crisis wel gebleken. Het meest simpele dat u kan doen is deze visie ondersteunen. Maar op het microniveau van u bedrijf kunt u ook meedenken over hoe kan mijn bedrijf zo snel mogelijk herstellen maar dat ook duurzaam doen. In het ‘nieuwe normaal’ kunt u mogelijk die kleine schakel zijn die meehelpt met de grote schakels van het deltaplan. Waar ziet u mogelijkheden om toeristen te spreiden? Welke oplossingen zijn er op het vlak van duurzaamheid en digitalisering? Hoe maken we Nederland toch ook weer aantrekkelijk voor de zakelijke toerist (die vooralsnog het meeste weg blijft). Aan welke data heeft u behoefte? Bij welke randvoorwaarden kan de overheid u helpen? Maar misschien wel het allerbelangrijkste hoe bouwt u zogenaamde ‘best practices’ of wel goede voorbeelden. Kortom een hoop ‘huiswerk’ voor u. Gelukkig hebben de meesten van u daar in de winter weer tijd voor.

Voor meer diepgaande info zie: https://www.vvvnederland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Conceptbeleid-Nationaal-Toerisme-Transitieplan.pdf