Alle producten voor de inrichting en het onderhoud van recreatieterreinen snel en eenvoudig online bestellen

Met meer dan 20 jaar ervaring in de Ondergrondse Infra en Recreatietechniek kan Van Hees uit het Brabantse Ravenstein zich inmiddels een echte Allround speler in de recreatiesector noemen. Met Van Hees Infra Techniek, Van Hees Communicatie Techniek en Van Hees Infra Products biedt het bedrijf onder de paraplu van de Van Hees Groep een oplossing voor iedere (recreatie) ondernemer.



Daar waar Van Hees Infra Techniek in de eerste jaren van haar bestaan enkel dé partner was voor alle infrastructurele werkzaamheden op recreatieterreinen heeft het bedrijf de laatste jaren haar organisatie en het productassortiment uitgebreid om zo ook recreatieondernemers met eigen Technische Diensten, Hoveniers of andersoortige ondersteuning te kunnen bedienen.



Om in te spelen op de behoefte van een groot aantal eigenaren van recreatieterreinen, met de wens om specifieke producten voor hun terreinen bij één betrouwbare partij met kennis van de branche af te kunnen nemen, introduceerde Van Hees eerder dit jaar de productenwebsite Van Hees Infra Products waar allé producten die een eigenaar van een recreatiebedrijf nodig heeft voor zijn of haar terrein eenvoudig en snel besteld kunnen worden.



Of het nu gaat over elektrakasten, kunststofgrastegels, terreininrichting, (houten) LED verlichting, laadpalen of andere producten die nodig zijn voor een recreatieterrein; alles is onder 1 (online) dak te verkrijgen via Van Hees Infra Products. Met de kennis en gedrevenheid waar het Van Hees team bekend om staat is snelheid, kwaliteit en vakmanschap gegarandeerd.





Benieuwd naar het assortiment? Bekijk snel de website. www.vanheesinfraproducts.nl



Wil jij extra voordelig kennismaken met de producten van Van Hees Infra Products? Bestel in mei / juni de houten LED verlichtingsoplossingen en ontvang 10% RVK korting* op iedere bestelling vanaf 5 stuks. Om gebruik te maken van deze korting kun je de kortingscode (#RVK5) in het opmerkingenveld bij jouw aanvraag plaatsen.



*deze korting is niet in te wisselen tegen een geldbedrag en enkel toepasbaar op het assortiment houten LED verlichting van www.vanheesinfraproducts.nl