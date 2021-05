Nationale Molendag volledig ‘online’!

Unieke editie landelijk molenevenement

Nationale Molendag op zaterdag 8 en zondag 9 mei zal volledig ‘online’ plaatsvinden. Organisator vereniging De Hollandsche Molen heeft dit in overleg met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars besloten vanwege de huidige coronasituatie, waarin molenbezoek niet mogelijk zal zijn. Het wordt hiermee de eerste digitale Nationale Molendag. Dat betekent dat op en rond het tweede weekend van mei uitsluitend ‘online’ van alles te beleven is. Tot maandag 10 mei is te zien wat er allemaal mogelijk is op nationalemolendag.nl

Oisterwijk – De Kerkhovense Molen (Foto Wim Giebels)

Het thema van dit jaar is ‘Ode aan de molen’. En die ode wordt op uiteenlopende manieren – digitaal – ingevuld. Zo is er op de site onder meer een molenquiz te vinden, waarin iedereen zijn molenkennis kan testen en een leuke prijs kan winnen. Verder zendt De Hollandsche Molen op zaterdag 8 mei om 11 uur een knutselprogramma van een kwartier voor kinderen uit via de website. Het filmpje is daarna te vinden op het youtube-kanaal van de vereniging.



Molens draaien wel

Digitaal of niet, een Nationale Molendag zonder draaiende molens is niet voor te stellen. Daarom heeft de vereniging alle molenaars in het land opgeroepen hun wind- of watermolen te laten draaien. Wandelend en fietsend publiek kan dan toch zien dat het voor alle molens van Nederland, ondanks alles, een vrolijk weekend is. Filmpjes van het lichten van de vang (waardoor de wieken gaan draaien) zijn ook ‘online’ te vinden.

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Alle informatie en oa wandel- en fietsroutes zijn te vinden op is te vinden op nationalemolendag.nl