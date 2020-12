Alleen de schildpadden maken nog plezier in het tropisch zwemparadijs

Waterpretpark Tropical Islands was een van de meest succesvolle bestemmingen in Duitsland. Dit jaar ligt het bezoekersaantal laag, en sinds november is het pretpark noodgedwongen dicht. Terecht, meent de Nederlandse directeur.

Wouter Dekkers (49) ziet er de humor wel van in. De schildpadden laten eindelijk hun gezicht zien in de hangar voor zeppelins die is omgebouwd tot waterpretpark Tropical Islands. Normaal verstoppen de reptielen zich in het regenwoud met 50.000 planten, doodsbang voor het kinderkabaal. Behalve de Nederlandse pretparkdirecteur, zijn secretaresse, een paar bouwvakkers, de flamingo’s en de schildpadden is er nu niemand in de hal van 66.000 vierkante meter op een voormalig Russisch militair vliegveld. Met €40.000 aan kosten per dag zonder omzet lopen de verliezen hard op.

Wie met auto of trein naar Tropical Islands rijdt, ziet de gigantische ‘dome’ als een ruimteschip opdoemen. De Maleisische ondernemer die met 10 mln subsidie zijn droom verwezenlijkte, werd in 2004 voor gek verklaard. Jarenlang waren er kinderziektes. Maar de attractie werd een van de meest succesvolle bestemmingen in Duitsland, met vorig jaar 480.000 overnachtingen. Dekkers, de derde Nederlandse directeur, wil het aantal bedden van 2500 uitbreiden naar 4000. Als er weer geld binnenkomt. Want toen brak corona uit. Dekkers zegt de veiligheid sinds de zomer te garanderen met zijn hygiënemaatregelen. Toch moest hij weer dicht in november, tot in ieder geval 10 januari. ‘Er is hier niemand besmet geraakt. Maar ik vind het ook terecht dat we als vrijetijdsoord pas op de plaats maken. Ik word heel boos als mensen zeggen dat het maar een griepje is.’

Terecht of niet, het kost Dekkers wel handenvol geld. Tropical Islands heeft 550 mensen in loondienst voor de 1,3 miljoen bezoekers in het jaar (2019). Dit jaar is dat nog niet eens de helft. Dekkers: ‘De sluitingsmaanden halen we nooit meer terug.’ Vijf maanden dicht en deels op halve kracht was de attractie open, met 3300 bezoekers per dag in plaats van zes- à zevenduizend. Tientallen miljoenen euro’s omzet vielen weg. Het moederbedrijf, ook van Slagharen en Bobbejaanland, is Parques Reunidos. De Zweedse Wallenberg-familie kocht vorig jaar via investeringsfonds EQT voor 1 mrd een meerderheid van de aandelen. Dat is nu een aderlating, maar de familie heeft diepe zakken. Dekkers zegt het een jaar met gesloten deuren te kunnen uitzingen. De loonsubsidies en de liquiditeitssteun verzachten de pijn enigszins. Maar hij moest in zijn eerste jaar in 2019 in de overhead snijden. De organisatie had ook eigen stafjuristen, beveiligers en een wagenparkbeheerder. ‘In 2020 zouden we de nummer één uit de groep worden. We zouden de marge voor belasting opvoeren van 23% tot 40%, zegt Dekkers, die vanuit de accountancy in 2000 de pretparkenwereld in kwam.

Normaal gesproken komen de bezoekers van heinde en verre voor een dagje uit (prijs: €46 en voor kinderen: €36,50) of voor een lorgeerarrangement. De hal was altijd dag en nacht open, behalve op kerstavond. Tropical Islands heeft de lucratieve horeca in eigen hand. Sommige bezoekers checken al om 06.00 uur in om hun handdoek over een van de strandstoelen onder de palmen te draperen. Dat is niet typisch Duits, verzekert Dekkers. ‘De Polen en Nederlanders doen het ook.’

De hal is 107 meter hoog, bij helder weer is Berlijn vanaf het dak te zien. Dekkers wijst op het uitzicht van de ligstoelen. ‘Als de lucht blauw is, kunnen gasten bruin worden.’ Dekkers verkoopt een illusoir vakantiegevoel. Tegen een prijs die wel dusdanig kan oplopen dat een weekend Majorca goedkoper is, erkent hij. ‘Waarom zover reizen als alles wat je nodig hebt zo dichtbij is? En wat kost dat aan CO2-uitstoot?’ Slapen kan in de hal, hutjemutje in tenten zonder stroom, of in kamers in een piratendorp. Op het buitenterrein van 640 hectare slapen kan ook. In coronatijd zijn 135 nieuwe prefab-‘chalets’ van Wanders uit Ulft bezorgd. De investering bedroeg €20 mln. Verlaten liggen de huisjes nu tegen het Spreewald. Een jager moet eigenlijk de ossen, wasberen en wolven van het terrein houden , maar die is onlangs ontslagen. Hij zei op Facebook rond zijn huis tientallen wilde katten afgeschoten te hebben. ‘Niet eens illegaal in deze streek’, zegt hij. ‘Maar slecht voor ons imago, we zijn een groep met dierenparken.’ De optimistische Dekkers ziet ook voordelen. Nu het bad dicht is, kunnen werkzaamheden in de nok gedaan worden die anders jaren hadden geduurd. Het is daarom nu oppassen voor vallend bouwmateriaal, zegt hij. Ook voor de schildpadden.

Bron: Financieel dagblad