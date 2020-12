Nieuw elan bij projectinrichter Instyle Concepts

Sinds begin van 2020 heeft er een directiewisseling plaatsgevonden bij Instyle Concepts. Pim Pera heeft de nieuwe plaats ingenomen als algemeen directeur. Met jarenlange ervaring op het gebied van projecten en inrichting is Pim begonnen met het wijzigen van de missie. “Wij als Instylers maken een plek die verrast!”, zo verteld hij enthousiast. Het gemotiveerde team ontwerpt, inspireert, koopt in, en levert voor de eindgebruiker. Vanuit die kernwaarde wordt er gewerkt binnen de onderneming. Op het gebied van recreatie, zorg, short stay en hotels kan je vertrouwen op een verrassend ontwerp en eindresultaat. Met trots toont hij de vernieuwde showroom aan de Eiffelstraat in Zwolle, “2000 M2 woonmode waar gebruiksgemak en woonmode sterk naar voren komen” Wees welkom op afspraak. Pim is te bereiken op 06-39270101 of via pim@instyleconcepts.nl