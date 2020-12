Droomparken doneert 4.400 kommen soep aan voedselbank Arnhem

Cees den Hertog, operations manager van de Voedselbank Arnhem heeft donderdag 17 december 1100 liter oftewel 4.400 kommen soep in ontvangst genomen van Dennis Sotthewes, parkmanager van Droompark Hooge Veluwe in Arnhem. Het gebaar is bedoeld hart onder de riem van de voedselbanken die het bijzonder zwaar hebben in deze tijden van corona om aan de toenemende vraag te voldoen.

Het afgelopen jaar heeft Droomparken gasten die incheckten op een van de 15 Droomparken onthaald met een kop soep van Soupalicious. Van iedere liter soep die Droomparken afneemt, doneert Soupalicious een liter soep aan de voedselbanken.

Dennis Sotthewes: ‘Mooi dat we in deze moeilijke coronatijd mensen met een kleine portemonnee een steuntje in de rug kunnen geven. We kiezen er daarom voor onze gasten te ontvangen met een lekker kopje soep en zo de voedselbanken te steunen. We hopen op deze wijze nog veel meer soep te kunnen doneren en het zou natuurlijk mooi zijn als meer bedrijven in onze regio Soupalicious gaan afnemen’, aldus Sotthewes.

‘Een geweldig initiatief van Droomparken en Soupalicious, dit wordt door ons enorm gewaardeerd en de soep komt absoluut goed terecht,’ voegt Cees den Hertog toe.

Informatie over de organisaties

Droomparken ontwikkelt al bijna twintig jaar recreatieparken op aantrekkelijke plekken in Nederland. De vijftien locaties zijn gelegen in prachtige gebieden – een voorwaarde voor een Droompark – in de Achterhoek, op de Veluwe en aan het Veluwemeer, maar ook in Noord-Holland, Limburg en aan de Zeeuwse kust. In het Spaanse Mijas ontwikkelt Droomparken een luxe appartementencomplex. Naast een hoog serviceniveau op het park zelf, zijn ze het ideale uitgangspunt voor wie van de natuur wil genieten en/of van een stukje cultuur en historie wil proeven in de nabije omgeving. Droomparken is hoofdpartner van eredivisieclub Feyenoord. Sinds 2020 maakt Droomparken deel uit van EuroParcs Group.

Voedselbank Arnhem verstrekt wekelijks aan ruim 1.200 gezinnen gratis voedselpakketten in de regio Arnhem. Daarnaast voorziet de voedselbank als regionaal distributiecentrum zo’n 25 voedselbanken in Gelderland en in het oostelijk deel van Utrecht van voedsel. Elke vrijdag worden op 17 uitgiftepunten voedselpakketten uitgedeeld. In Arnhem-Zuid komen klanten naar een centraal uitgiftepunt. Bij dit unieke winkelconcept kiezen klanten op een vaste dag in de week zelf hun voedsel uit.

Soupalicious is een sociale onderneming die volgens het one-for-one principe werkt. Met elke kom soep die een klant afneemt, doneert hij automatisch ook een kom soep aan de voedselbank in de eigen stad of regio. De soepen worden gemaakt van kwalitatief hoogwaardige reststromen. In totaal doneerde Soupalicious namens zijn klanten al 1.3 miljoen kommen soep en redde het ook zo’n 200.000 kilo goede groenten van vernietiging. Daarnaast hielp het bedrijf al 30 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een opleiding in de horeca. Voor 15 van hen werd een betaalde baan gevonden. Soupalicious is partner van Voedselbanken Nederland.