ANWB lanceert corona-label voor campings

Kampeerders kunnen vanaf vandaag aan de hand van een speciaal label op anwbcamping.nl zien of de Nederlandse camping van zijn keuze speciale coronamaatregelen heeft getroffen. De ANWB heeft bij 1300 campings nagevraagd of zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio’s. Als campings zich daaraan conformeren, dan kent de ANWB het label toe en publiceert dat op www.anwbcamping.nl. De ANWB wil kampeerliefhebbers met het label duidelijkheid geven, zodat zij met een veilig gevoel op de camping kunnen verblijven. Of de campings de richtlijnen ook daadwerkelijk naleven, wordt gecontroleerd door de campinginspecteurs van de ANWB. Zodra reizen naar het buitenland weer mogelijk is, zal de ANWB dit label ook toekennen aan buitenlandse campings indien zij de lokale coronarichtlijnen volgen.

Er zijn twee labels:

1. Speciale coronamaatregelen: dit wil zeggen dat de camping zich heeft geconformeerd aan de richtlijnen van het RIVM en de verordeningen van de veiligheidsregio’s. Voor buitenlandse campings zullen dat de verordeningen van de overheid op de desbetreffende bestemming zijn. |

2. Speciale coronavoorwaarden: bij deze camping kunnen kampeerders 7 dagen voor hun geplande aankomst hun verblijf kosteloos annuleren of omboeken. Klik hier voor informatie.