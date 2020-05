Spoorwegmuseum vanaf 1 juni weer open

Het Spoorwegmuseum gaat op 1 juni weer open. Het museum is ingericht op de 1,5 meter samenleving. Online reserveren is dan ook verplicht, dit kan vanaf vandaag via de website. Directeur Nicole Kuppens is blij dat deuren van het museum weer open kunnen: “We zijn er klaar voor en kijken er enorm naar uit om onze bezoekers te ontvangen. Uit de reacties merken we dat we gemist worden, we gaan ervoor zorgen dat iedereen weer samen een leuke dag in het museum kan hebben.

Samen uit, zeker nu

Het museum houdt zich aan de adviezen van het RIVM, de protocollen zijn afgestemd in samenwerking met de Club van Elf en de Museumvereniging. Op de website, telefonisch en in het museum krijgt het publiek heldere informatie. In het museum is duidelijk aangegeven hoe bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden tussen huishoudens. Extra hygiëne maatregelen zorgen voor een schoon museum.

Reserveren verplicht

Door de maatregelen rond het coronavirus moeten bezoekers voorafgaand aan het bezoek een datum en aankomsttijd reserveren via de website. Zonder deze reservering krijgt men geen toegang