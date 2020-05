Quadrijden in de bossen bij Klimrijk Brabant

Avonturiers kunnen binnenkort bij Klimrijk nog meer hun hart ophalen: bij de outdoorlocatie in Veldhoven kan er namelijk vanaf 1 juni ook worden quad gereden en zijn er diverse nieuwe shooting games beschikbaar, waaronder aardappelkanonschieten. Het parcours voor het quadrijden bevindt zich op ruime afstand van het Klimbos, zodat de deelnemers elkaar niet storen. De voertuigen rijden op speciale milieuvriendelijke brandstof en zijn begrensd om gevaar uit te sluiten. De quads, die worden aangeboden in samenwerking met Adventure Events, zijn geschikt voor bestuurders vanaf elf jaar. De deelnemers worden begeleid door ervaren instructeurs die uitleggen wat de juiste zithouding is en hoe het gas- en rempedaal bediend moeten worden.

Aardappelkanon

De aardappelkanonnen werken op luchtdruk en moeten als een echt kanon geladen worden met een speciale laadstok. Na een aantal oefensessies kan er geschoten worden op draaiende doelen, maar er kan ook een groter object neergezet worden om kapot te schieten. Naast de aardappelkanonnen zijn er ook luchtbuksen beschikbaar. Alle schietactiviteiten zijn voor deelnemers vanaf achttien jaar. “We willen bezoekers altijd verrassen met nieuwe, spannende activiteiten en quadrijden en aardappelkanonschieten passen hier perfect bij”, vertelt general manager Huub Wijnen. “Dit biedt een mooie extra activiteit voor wie een avontuurlijke dag uit wil.” Naast deze nieuwe activiteiten kan er bij Klimrijk ook nog volop geklommen worden. Ook zijn vanaf 1 juni andere outdooractiviteiten weer beschikbaar, zoals de e-steps, airsoften en het outdoor lasergamen. Ook is vanaf die datum het terras weer geopend. Klik hier voor informatie.