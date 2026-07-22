a&o publiceert duurzaamheidsrapport 2025:

a&o Hostels heeft het duurzaamheidsrapport over 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de CO₂e-uitstoot per overnachting met 1,9 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder, tot 3,58 kilogram. Sinds de metingen in 2015 begonnen, is de uitstoot per overnachting met in totaal 76 procent teruggebracht.

Met 46 locaties, circa 31.600 bedden en vestigingen in 32 steden en tien Europese landen is a&o de grootste hostelketen van Europa. In 2025 verwelkomde de organisatie bijna drie miljoen gasten, samen goed voor 6,6 miljoen overnachtingen. Hoewel de uitstoot per overnachting daalde, nam de totale CO₂e-uitstoot met 3,1 procent toe tot 13.575 ton. Deze stijging hangt samen met de opening van vier nieuwe locaties. Het gaat om bestaande gebouwen die zijn aangekocht en omgebouwd tot hostel, waaronder a&o London Docklands Riverside, gevestigd in een historisch pakhuizencomplex uit de zeventiende eeuw aan de Theems.

Oliver Winter, oprichter en CEO van a&o Hostels, zegt hierover: “De reisbranche is voortdurend in beweging. a&o wil deze ontwikkeling actief vormgeven door groei te combineren met een lager energieverbruik en een verantwoord gebruik van grondstoffen. Reizen blijft een fundamentele menselijke behoefte. Daarom blijven we samen met onze partners en gasten bijdragen aan reizen waarbij efficiënt met grondstoffen wordt omgegaan en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat.”

Focus op herbestemming en samenwerking met de Technische Universiteit van Berlijn

In 2025 opende a&o vier nieuwe locaties, waaronder a&o London Docklands Riverside, gevestigd in een historisch pakhuizencomplex uit de zeventiende eeuw aan de Theems. Daarmee telt de hostelketen nu 46 locaties, waarvan er 43 zijn ondergebracht in bestaande gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen.

De aandacht verschuift nu naar een nieuw grootschalig project: a&o Berlin Checkpoint Charlie. Hiervoor wordt een leegstaand voormalig kantoorgebouw aan de Rudi-Dutschke-Straße omgebouwd tot hostel. In samenwerking met de Technische Universiteit van Berlijn voert a&o voor deze locatie een levenscyclusanalyse uit. De analyse moet als blauwdruk dienen voor toekomstige herbestemmingsprojecten.Belangrijke ESG-doelstellingen behaald

De duurzaamheidsstrategie van a&o richt zich op directe en aantoonbare vermindering van de uitstoot binnen de eigen activiteiten en waardeketen. Daarbij ligt de nadruk op efficiënter energiegebruik, meer hernieuwbare energie, minder afval en nauwe samenwerking met leveranciers. a&o maakt bewust geen gebruik van externe CO₂-compensatie.

ESG-directeur Arben Maliqi wijst daarnaast op verschillende maatregelen en projecten op maatschappelijk gebied. De belangrijkste initiatieven zijn:

100 procent groene stroom: Op alle locaties waar dit beschikbaar is, wordt de volledige elektriciteitsbehoefte gedekt met groene stroom.

Op alle locaties waar dit beschikbaar is, wordt de volledige elektriciteitsbehoefte gedekt met groene stroom. Papierloze registratie: De gastenregistratie is volledig gedigitaliseerd, wat het papierverbruik en de hoeveelheid afval vermindert.

De gastenregistratie is volledig gedigitaliseerd, wat het papierverbruik en de hoeveelheid afval vermindert. Samenwerking met de Technische Universiteit van Berlijn: Voor a&o Berlin Checkpoint Charlie wordt een levenscyclusanalyse opgesteld die als blauwdruk moet dienen voor toekomstige herbestemmingsprojecten.

a&o educare en a&o cultura e storia: Via deze initiatieven ondersteunt a&o schoolreizen die met solidariteitsbijdragen worden gefinancierd en projecten voor het behoud van cultureel erfgoed.

De drie locaties met de laagste uitstoot per overnachting zijn:

Onderwijs, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid

Naast meetbare maatregelen op het gebied van energie vormt maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van a&o. De organisatie investeert onder meer in opleiding, onderwijs en gezondheidsmanagement voor de ruim 1.300 medewerkers en ondersteunt verschillende sociale en culturele projecten.

Voorbeelden hiervan zijn:

Opleiding en ontwikkeling: in 2025 investeerde a&o 378.000 euro in trainingen en bijscholing, 8 procent meer dan in 2024.

in 2025 investeerde a&o 378.000 euro in trainingen en bijscholing, 8 procent meer dan in 2024. a&o cultura e storia: samen met lokale onderwijsinstellingen, culturele organisaties en overheden ondersteunt a&o de restauratie van Villa Mocenigo. Dit neoclassicistische complex uit 1805 ligt in Alvisopoli, in de Italiaanse regio Veneto. Het doel is om de locatie als cultureel erfgoed te behouden en opnieuw toegankelijk te maken voor bezoekers.

samen met lokale onderwijsinstellingen, culturele organisaties en overheden ondersteunt a&o de restauratie van Villa Mocenigo. Dit neoclassicistische complex uit 1805 ligt in Alvisopoli, in de Italiaanse regio Veneto. Het doel is om de locatie als cultureel erfgoed te behouden en opnieuw toegankelijk te maken voor bezoekers. a&o educare: het platform everyonecantravel.app maakt schoolreizen mogelijk die met solidariteitsbijdragen worden gefinancierd. Daarnaast helpt het steunfonds ‘Everyone Comes Along’ gezinnen met een lager inkomen om een schoolreis te bekostigen.

het platform everyonecantravel.app maakt schoolreizen mogelijk die met solidariteitsbijdragen worden gefinancierd. Daarnaast helpt het steunfonds ‘Everyone Comes Along’ gezinnen met een lager inkomen om een schoolreis te bekostigen. Sportsponsoring: a&o is onder meer actief binnen voetbal, handbal en basketbal. De organisatie is daarnaast hoofdsponsor van het Oostenrijkse vrouwenteam tijdens de Homeless World Cup, in samenwerking met Caritas Graz.

Erkenning en vooruitblik

Voor de initiatieven en projecten binnen het ESG-beleid ontving a&o in 2025 verschillende onderscheidingen, waaronder:

de A World for Travel Societal Development Award;

voor het derde jaar op rij een ‘Rating 2’ van Sustainable Fitch, als erkenning van het sterke ESG-profiel van a&o.

“We leunen niet achterover,” benadrukt Oliver Winter in het voorwoord van het duurzaamheidsrapport over 2025. “We weten dat er nog veel meer mogelijk en noodzakelijk is. Samen met onze partners en gasten willen we verdere grote stappen zetten in de richting van duurzamer toerisme.” Sinds de metingen in 2015 begonnen, heeft a&o de CO₂e-uitstoot per overnachting met 76 procent teruggebracht tot circa 3,58 kilogram. Meer cijfers, achtergrondinformatie en toelichting zijn te vinden in het duurzaamheidsrapport over 2025.