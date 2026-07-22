Wereldhavendagen presenteert programma voor 49e editie op 4, 5 en 6 september 2026

Benieuwd naar de impact van de Rotterdamse haven op de stad, de regio én ver daarbuiten? Op 4, 5 en 6 september ontdekken honderdduizenden bezoekers het tijdens de Wereldhavendagen!

Het programma van de 49e editie van het grootste maritieme feest van Nederland staat sinds vandaag online. Van de veiligheid, internationale handel en leefbaarheid, tot carrièremogelijkheden en innovatie: op de kades maken bezoekers kennis met de verschillende thema’s, terwijl de shows op het water en excursies een blik achter de schermen bieden van wat zich dagelijks in de haven afspeelt.

Bekijk het programma op wereldhavendagen.nl/programma.

De Rotterdamse haven verandert. De energietransitie, de impact op de leefbaarheid en veiligheid van de stad, de geopolitieke situatie en verschuivingen in internationale handel dwingen de haven tot scherpe keuzes. Tijdens de Wereldhavendagen 2026 ontdekken honderdduizenden bezoekers de bedrijven en mensen die elke dag werken aan een toekomstbestendige haven, welke impact de veranderingen hebben op hun levens en hoe zij zelf impact kunnen maken op de haven.

Bezoekers van de Wereldhavendagen kunnen tijdens het evenement op 4, 5 en 6 september op de kades kennismaken met zo’n vijftig organisaties die laten zien hoe zij bijdragen aan een innovatieve, leefbare en veilige haven. Uiteraard zijn er tientallen schepen te bezoeken en genieten bezoekers het hele weekend door van spectaculaire shows op het water en excursies die diep het havengebied in voeren; of juist laten zien welke impact de haven nog altijd heeft op de stad Rotterdam.

Uiteraard is er ook veel ruimte voor ontspanning op de diverse horeca- en cultuurpleinen en het bemachtigen van souvenirs op de Rotterdamse Makersmarkt. Bezoekers met keuzestress volgen simpelweg de bewegwijzering van het ‘Rondje Wereldhavendagen’ en missen zo niks!

Themagebieden

“Het programma van de Wereldhavendagen 2026 laat goed zien hoe bedrijven, stad en mensen met elkaar samenwerken aan een toekomstbestendige haven”, vertelt Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen. “Zo keert de Innovatiekade groter dan ooit terug. De innovatiefste havenbedrijven laten hier zien hoe zij bijdragen aan technologische ontwikkeling, digitalisering en de energietransitie waar we als Nederland van profiteren. Uiteraard is ook de Koninklijke Marine van de partij, die een essentiële bijdrage levert aan het beveiligen van onze handelsroutes en economische welvaart. Op het Rijnmondveilig Plein ontdek je op welke manieren de regio veilig en weerbaar wordt gehouden, zodat er ruimte is voor vernieuwing. In de Rijnhaven voel je dan hoe het is om te wonen en te recreëren in een voormalige stadshaven, met veel aandacht voor leefbaarheid.”

Educatie en arbeidsmarkt

De openingsdag van de Wereldhavendagen staat traditiegetrouw in het teken van jongeren, educatie en arbeidsmarkt. In de Cruise Terminal Rotterdam – een nieuwe locatie – opent burgemeester Carola Schouten die dag een veelzijdig programma dat scholieren, studenten, young professionals, zij-instromers en werkzoekenden een goed beeld geeft van alle toekomstmogelijkheden in de haven.

Het MATCH Career Event keert hier in vernieuwde vorm terug, met een banenmarkt, interactieve games van House of Esports en diverse inspirerende plenaire sessies. Ook vindt er een vernieuwde Port Hackathon plaats, waarbij honderden studenten samenwerken aan oplossingen voor realistische vraagstukken uit de haven. Nieuw zijn de XL Sectordag van JINC en speciaal op arbeidsmarkt- en educatie gerichte shows op het water en excursies. Ook is er een cultureel programma in samenwerking met onder andere Stichting Levels en Living Room.

Meer informatie

Het hele programma van de 49e editie van de Wereldhavendagen is nu te vinden op wereldhavendagen.nl/programma. Hier vind je alle deelnemende organisaties op de kades en MATCH en de excursies. Het tijdschema van de shows op het water wordt begin augustus bekendgemaakt.

De kaartverkoop voor de excursies begint op maandag 17 augustus om 12:00 uur. Uitzondering is de vaartocht op de Oceandiva tijdens de avondshow op zaterdag 5 september; deze is al in de voorverkoop. Meer informatie vind je hier.