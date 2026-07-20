Gestage toename van ‘adults only’ campings

Uit de data van campingspecialist ACSI blijkt dat het aantal campings in Europa dat alleen volwassen gasten welkom heet, in de afgelopen 5 jaar met 41% is toegenomen. Met 90 locaties op een totaal van 10.000 geïnspecteerde campings is dit nog een marginaal aantal, maar de trend is evident. Tegelijkertijd breiden veel andere campings juist hun familieaanbod fors uit.

ACSI inspecteert jaarlijks 10.000 campings in heel Europa en die data worden ontsloten in de welbekende groene campinggidsen met een oplage van 700.000, via apps en websites. Daaruit blijkt onder andere dat er in 2021 nog 64 campings werden geteld waar kinderen niet welkom zijn, terwijl dat er dit jaar 90 zijn. Op 8 daarvan zijn ook geen huisdieren toegestaan. CEO Ramon van Reine van ACSI ziet duidelijke bewegingen in de markt: “Campingeigenaren spelen in op de behoefte van kampeerders en proberen zichzelf daarin ook scherp te positioneren. Een aanzienlijke doelgroep zoekt vooral rust en comfort, zonder animatie, zwemparadijs of disco. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant van het spectrum juist ook een alsmaar uitgebreider aanbod. Zo wordt het voor kampeerders ook steeds duidelijker wat ze ter plekke kunnen verwachten.”

Drenthe koploper

Van de 90 ‘adults only’ campings is het gros (40) in het Verenigd Koninkrijk te vinden, maar op de tweede plaats komt Nederland met 23 locaties. Frankrijk heeft er 13 en Duitsland 4, terwijl van de traditionele vakantiebestemmingen de Spaanse en Italiaanse campings op families in blijven zetten. In die landen hebben respectievelijk slechts 1 en 2 locaties de mededeling ‘adults only’ op de slagboom. Ook België heeft er maar één. In Nederland liggen de meeste van deze campings in Drenthe en Gelderland met elk 5 locaties. Noord-Brabant heeft er 4 en op alle geïnspecteerde campings in Friesland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland zijn kinderen wél welkom.

Kindvriendelijke ontwikkelingen

Dat het gros van de Europese campings zich op gezinnen blijft richten, blijkt wel uit het feit dat de afgelopen 5 jaar ruim 3 keer zoveel campings kampeervelden met speeltoestellen hebben aangelegd. Inmiddels zijn dat er 825, waarvan 310 in Nederland, 227 in Frankrijk en 86 in Duitsland. Tegelijkertijd is op maar liefst 2.374 campings een familiedouche te vinden (+25% ten opzichte van 2021); ruim een kwart daarvan in Frankrijk (670), 406 in Nederland en 286 in Duitsland. Andere kindvriendelijke ontwikkelingen zijn de waterspeeltuin met een plus van 44% in 5 jaar tijd tot 733 campings en de indoorspeeltuin die nu op 629 locaties te vinden is (+9%). De aloude speelautomatenhal is echter op z’n retour: hoewel er nu nog steeds 1.500 campings met speelautomaten zijn, is dat aantal sinds 2021 met meer dan een kwart gedaald. Dat laatste heeft ongetwijfeld mede met de opkomst van tablets en wifi te maken.

Overnachtingsprijs voor kinderen

De prijs voor een kampeerplek is doorgaans gebaseerd op een bezetting met 2 (volwassen) personen. Europese campings rekenen voor 2 kinderen gemiddeld €7,64 per overnachting en in Nederland is dat gemiddeld €9,40. Kamperen in Kroatië is sowieso al het duurst van heel Europa, maar ook voor kinderen geldt hier met €16,62 per nacht voor 2 het hoogste tarief. Op korte afstand volgen de Sloveense buren die gemiddeld €16,33 voor 2 kinderen in rekening brengen. Italiaanse campings completeren de top-3 met een overnachtingsprijs van €15,79 met kort daarachter Denemarken (gemiddeld €15,32). Opmerkelijk genoeg wordt in de andere Scandinavische landen fors minder berekend voor 2 kinderen: Noorse campings vragen €3,65 en in Zweden mogen 2 kinderen voor slechts €1,56 per nacht mee.