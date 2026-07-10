Deze zomer neemt LeisureTalk luisteraars opnieuw mee langs de mooiste verhalen uit de recreatiesector

Na het succes van de eerste zomerserie keert LeisureTalk ook deze zomer terug met een nieuwe reeks bijzondere gesprekken. Podcastmakers Richard Otten en Merlijn Pietersma trokken de afgelopen maanden opnieuw het land door om ondernemers, bestuurders en vernieuwers uit de recreatiesector te spreken. Het resultaat is een serie afleveringen die deze zomer stap voor stap verschijnt.



De gesprekken laten een andere kant van de recreatiesector zien. Niet de drukte van de dagelijkse operatie of de nieuwste ontwikkelingen, maar de mensen en organisaties die laten zien welke maatschappelijke waarde recreatie kan hebben.

Zo spreekt Richard Otten met Erik van Dijk van Green Key over de rol van duurzaamheid binnen de gastvrijheidssector en hoe recreatiebedrijven steeds vaker verder kijken dan alleen hun eigen onderneming. Ook komt Mila Emonds van Stichting Reis met je Hart aan het woord. Haar organisatie maakt vakanties mogelijk voor gezinnen die daar zelf geen financiële ruimte voor hebben.



Projectleider Pim Loeff vertelt hoe De Vakantiebank duizenden Nederlanders helpt die anders niet op vakantie zouden kunnen gaan. En Astrid Huitink, directeur-bestuurder van Bio Vakantieoord, deelt hoe een vakantiepark volledig is ingericht voor gezinnen met een kind met een meervoudige beperking, zodat ook zij onbezorgd vakantie kunnen vieren.

En dit is nog maar een deel van de line-up. LeisureTalk houdt de namen van een aantal gasten nog even geheim.

De afleveringen zijn bewust gemaakt voor de zomerperiode. Voor onderweg naar de vakantiebestemming, ontspannen in de achtertuin, aan het zwembad of juist tijdens een warme werkdag. Iedere aflevering biedt een nieuw verhaal, een andere blik op de sector en volop stof om over na te denken.



Richard Otten: “Juist in de zomer heb je wat meer tijd om eens echt naar een verhaal te luisteren. We hebben mensen gesproken die ieder op hun eigen manier laten zien dat recreatie veel meer is dan een dagje uit of een vakantie. Het gaat uiteindelijk over mensen.”



De nieuwe zomerserie verschijnt vanaf 9 juli wekelijks via alle bekende podcastplatforms en is gratis te beluisteren via LeisureTalk.