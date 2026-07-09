Center Parcs komt in handen van staatsfonds Abu Dhabi

De vakantieparken van Center Parcs komen in handen van Mubadala Capital, het staatsinvesteringsfonds van het emiraat Abu Dhabi. Het fonds wil ongeveer €1 mrd betalen voor Pierre & Vacances, het Franse moederbedrijf van Center Parcs.

Center Parcs is een van oorsprong Nederlandse groep vakantieparken, opgericht door de Nederlandse ondernemer Piet Derksen, aanvankelijk onder de naam Sporthuis Centrum. De groep vakantieparken vormt nog altijd een belangrijk onderdeel van de Franse moedermaatschappij. Die heet voluit ook Pierre & Vacances – Center Parcs Group.

Mubadala Capital biedt €1,90 per aandeel Pierre & Vacances, dat een beursnotering heeft in Parijs. Daarnaast is er voor aandeelhouders uitzicht op een aantal extra’s. Beleggers reageren niet erg enthousiast. Sinds de bekendmaking van het bod maandag voorbeurs, is de koers van het aandeel Pierre & Vacances 2,5% gestegen. De beurswaarde van het concern bedraagt nu ruim €855 mln.

Grootaandeelhouders steunen het bod

Center Parcs heeft 28 parken, waarvan 9 in Nederland. De andere parken liggen in België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. De raad van bestuur van het moederbedrijf steunt het overnamebod. Ook hebben enkele grootaandeelhouders, die samen goed zijn voor bijna 59% van het aandelenkapitaal, met het bod ingestemd. Mubadala Capital belooft het bod gestand te doen als de komende weken minstens 80% van de aandelen zijn aangemeld.

Center Parcs kondigde ruim drie jaar geleden aan voor circa €800 mln te gaan investeren in de modernisering van zijn parken. Het meeste geld was bedoeld om de vakantiehuisjes te voorzien van extra luxe, zoals een sauna of een bubbelbad. De onderneming probeerde ook een breder publiek aan te trekken, breder dan alleen jonge gezinnen die afkomen op de zwemparadijzen van de parken. ‘Wij willen er zijn voor elke doelgroep, ook voor vriendengroepen en koppels zonder kinderen’, aldus Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland in 2023 in het FD.

De omzet van Pierre & Vacances kwam vorig jaar uit op €1,95 mrd, een lichte stijging ten opzichte van 2024. Het bedrijf schreef ook voor het tweede jaar op rij zwarte cijfers. De nettowinst over 2025 bedroeg €41 mln. Op de beurs steeg het aandeel van het bedrijf sinds begin 2024 van €1,51 naar €1,84 nu.

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