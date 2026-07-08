De boodschap in Groenlo is duidelijk: geen leisure zonder pleasure

Goede sprekers, mooie locatie en veel lekker eten: de recreatie-industrie weet wel hoe je een vakdag organiseert. Maar de ondernemers in vrijetijdsbesteding zijn in meer geïnteresseerd dan het vergroten van het vermaak en de gastvrijheid alleen. ‘De nieuwe generatie wil moderniseren.’

In hun vrije tijd moet je mensen niet dwingen om iets te doen. Maar ja, de leisure-industrie wil ze toch graag richting locatie of activiteit sturen. Lokken is het toverwoord. En dat is precies wat de exposanten op de Vakdag Indoor Recreatie en Vakantieparken kunnen. Dat laten de boodschappen op hun banners wel zien. ‘Haal meer uit je uitje.’ ‘Rent to relax.’ ‘Escape reality, enter the park.’ #fomo en #yolo, daar spelen ze handig op in. Even ontsnappen aan de sleur. Tijdens deze vakdag delen verschillende experts hun visie. Niet vanuit theorie, maar vanuit de praktijk. Met Marveld Recreatie en BommelWereld als gastlocaties bevinden we ons midden in de ontwikkelingen waar deze dag over werd gesproken.

De bezoekers ontsnapten op 23 juni jl. vooral aan de hitte. Zij staan in Slot Bommelstein, in Groenlo. Het is er lekker koel en er staan lange rijen waterflesjes klaar. Dit kasteel is het hart van Bommelwereld, een nieuw themapark waarin de avonturen van Ollie B. Bommel centraal staan. Deze getekende beer was in de jaren veertig tot tachtig van de vorige eeuw erg populair en is dat hier nog steeds. Bommel en zijn vriend Tom Poes worden bij de ingang door iedereen herkend. De levensgrote poppen begroeten met enthousiaste bewegingen de bezoekers: eigenaren van huisjesparken, tentbouwers, campingbazen en ondernemers die de boeking willen digitaliseren, vaak met AI.

Op het podium van de theaterzaal start intussen het ochtendprogramma. Dat de sector hard verandert, merkt ook ondernemer Richard Otten, organisator van de dag. Al jaren werkt hij in deze industrie. Hij ziet hoe de grenzen tussen vakantieverblijf en entertainment vervagen. ‘De vraag verschuift van “Waar slaap ik?” naar “Wat kan ik hier beleven?”’ Bommelwereld noemt hij als voorbeeld. Daarom is hij blij dat de initiatiefnemer Edwin Bomers na hem het podium op komt.

Bomers runt al jaren Marveld Recreactie, een groot vakantiepark in Groenlo. Dat loopt goed, maar de wintermaanden zijn lastig. Een overdekt themapark zou uitkomst bieden. Aanvankelijk was het idee om ‘iets met Angry Birds’ te doen. Of met een van de types van het Belgische entertainmentbureau Studio100. Ollie B. Bommel leek hem niks. Oud, achterhaald, ‘dat kent toch niemand meer?’ dacht Bomers. Toch werd hij overtuigd om zijn geld juist in deze beer en zijn vrienden te steken. ‘Hun wereld past perfect in de Achterhoek. We hebben hier veel kastelen. Dus waarom niet ook Bommelstein?’

In september vorig jaar was Bommelwereld klaar. Het pretpark, dat €30 mln kostte, moest in het eerste jaar honderdduizend bezoekers trekken. ‘Dat aantal hebben we nu al ruimschoots gehaald’, aldus de trotse eigenaar.

Er wordt genetwerkt en gekeuveld over de vraag welke workshop er straks gevolgd gaat worden. Over hoe je een indoorspeeltuin transformeert tot FEC (Family Entertainment Center) misschien? Of de meerwaarde van het certificaat Natuurinclusief Ondernemen? De keuze is groot. En ook daarna is er voldoende infotainment en entertainment voor de gasten. Zo waren er twee rondleidingen waar je uit kon kiezen: eentje achter de schermen bij Indoor Pretpark BommelWereld door Bart Porskamp, of met het treintje langs het waterpretpark en Hotel Havezate van Vakantiepark Marveld Recreatie met Edwin Bomers.

De dag werd afgesloten door Richard Otten met een reflectie op de opmars van hybride vakantieparken met een panelgesprek en alvast een doorkijkje naar alle evenementen, kennistafels en inspiratiereizen dit najaar. En er is natuurlijk nog een borrel met een hapje waar het erg gezellig netwerken is, .. als je begrijpt wat ik bedoel..

Bron: FD, RekreaVakkrant