Europa-Park-restaurants Eatrenalin én Ammolite onderscheiden met MICHELIN-sterren

Onlangs maakte de Guide MICHELIN de beste restaurants bij onze Oosterburen bekend. Het multizintuiglijke restaurant Eatrenalin van Europa-Park, waar gastronomische topkwaliteit en innovatieve technologieën samenkomen in een unieke beleving, ontving daarbij zijn eerste Michelinster.

Die erkenning is bijzonder want Eatrenalin is geen gewoon fine dining-restaurant. Gasten nemen plaats in een floating chair: een trackless lederen zetel die als het ware door verschillende ruimtes van het restaurant zweeft. In elke ruimte worden de zintuigen aangesproken – door geuren, geluiden, beweging, audiovisuele effecten en eten en drinken van hoge kwaliteit. Daarnaast mocht een andere restaurant, Ammolite – House of Light, zich al voor de twaalfde keer op rij verheugen op twee Michelin-sterren. Het restaurant, gevestigd in de vuurtoren van het 4‑sterren superior hotel “Bell Rock”, combineert een elegante sfeer met een keuken die al jarenlang bekendstaat om helderheid, precisie en consistentie.

Beide fine dining-restaurants maken deel uit van het Europa‑Park Resort, dat daarmee het enige attractiepark ter wereld is met maar liefst twee restaurants die door de Guide MICHELIN zijn bekroond. De culinaire verantwoordelijkheid voor beide restaurants ligt bij topchef Peter Hagen‑Wiest, die met zijn veelzijdige stijl – van klassiek‑modern tot volledig immersieve smaakwerelden – laat zien hoe breed zijn gastronomische visie reikt. Centraal in zijn keukenfilosofie staan seizoensproducten van uitzonderlijke kwaliteit.

De onderscheidingen van de Guide MICHELIN onderstrepen de ambitie van het Europa‑Park Resort om zijn culinaire expertise voortdurend verder te ontwikkelen.