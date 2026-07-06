Solo reis brengt inspiratie

In November had ik het voorrecht om een week in Orlando te verblijven. Ik sprak daar op het IAAPA congres over de toekomst van dierentuinen. Bovendien had ik de kans om veel kennis te vergaren. Opvallend was de mogelijkheid om steeds meer aan personalisatie te doen. Door AI en veel data kunnen we gedrag voorspellen en mensen steeds meer ‘op maat’ voorzien. Maar we moeten vooral de menselijke factor en het offline zijn, niet uit het oog verliezen. Opvallend was dat Disney bijvoorbeeld heel bewust kijkt naar wat kinderen echt nodig hebben (vooral veel speelopties). Dit heeft hen in het ontwerp van nieuwe themagebieden veel gebracht. In plaats van alleen in attracties te investeren is er steeds meer ruimte voor fysiek spelen.



Het tweede deel van mijn week in Orlando gaf mij rust en ruimte om een bezoek te brengen aan het nieuwste attractiepark in deze stad Epic Universe. Een megaproject dat het Universal resort (dat al twee themaparken, een waterpark en meerdere hotels heeft) uitbreidt met 3 hotels (waarvan één prominent in het park) en een echt groot thema park. Opvallend is hoe de infrastructuur hiervoor is aangepast in samenwerking met de stad en de staat. Alles is state of the art en al voorzien op flinke groei. Hier zouden we in Nederland ook zo over moeten denken. Sfeer en beleving worden in het themapark aan Intelectual Property (IP) of wel de content van films (Zoals Harry Potter), of zelfs games (Nintento world) gekoppeld. Opvallend is hoe deze IP’s leidend zijn voor het ontwerp van een themagebied, de merchandise, het eten en drinken en natuurlijk de attracties en shows. De attracties bevatten met name ook veel nieuwe technologie, wat ook storingsgevoelig is, heb ik gemerkt. In Nederland zouden we een dergelijk park nooit kunnen bouwen maar we kunnen wel leren dat masterplanning, storytelling, creativiteit en lef je ver kunnen brengen. Ongelofelijk zijn ook de prijzen die in de US gevraagd worden voor dergelijke parken. De consument is bereidt dit te betalen maar wil dan ook een unieke ervaring



Maar ik hebt het meest genoten van het solo reizen. Het heeft me veel kennis en mooie ervaringen gebracht. Ik heb veel nieuwe mensen in en buiten de industrie ontmoet Daarnaast kun je alle indrukken direct overdenken. Mijn advies aan u is plan ook eens een solo reis dit jaar!