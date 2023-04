Apollo introduceert nieuwe Griekse bestemmingen en stadshotels

Om reizigers nog meer authentieke en actieve vakantie-ervaringen te bieden introduceert reisorganisatie Apollo vanaf vandaag twee nieuwe bestemmingen in Griekenland en ook een nieuwe hotelcategorie: Stadshotels. Locaties, waar reizigers verzekerd zijn van een verblijf in hartje centrum en zich onderdeel voelen van het dagelijkse leven.

De verbinding van reizigers met lokale bestemmingen is onderdeel van Apollo’s DNA. Al vanaf het begin focust de touroperator op authentieke reiservaringen en de stadshotels categorie past hier helemaal in. De geselecteerde hotels zijn geen onderdeel van internationale ketens, maar juist lokale vestigingen in het centrum van populaire vakantiebestemmingen.

“Voor Nederlanders zijn twee zaken belangrijk bij het kiezen van een bestemming: de nabijheid van het strand én het stadscentrum. Bij onze stadshotels worden beide wensen verenigd. Reizigers ervaren het dagelijkse lokale leven in het stadscentrum met alle geuren en smaken op een steenworp afstand en hebben ook nog het genot van de nabijheid van de zee of een zwembad ,” aldus Thomas de Bruijn, Sales Manager bij Apollo Reizen.

Nieuwe bestemmingen

Op dit moment biedt Apollo 5 Stadshotels verspreid over verschillende bestemmingen aan, waaronder Rhodos-stad en Chania op Kreta. Maar de nieuwe hotelcategorie voegt ook nieuwe bestemmingen toe, waaronder de hoofdstad van de regio Epirus, Ioannina en het naburige stadje Preveza op het Griekse vasteland.

“Preveza is het perfecte startpunt voor degenen die de weelderige Epirus regio willen ontdekken. Alles wacht hier op je, van een prachtige natuur tot gezellige bergdorpjes en mooie stranden. Je kunt ook gemakkelijk naar het pittoreske eiland Lefkas rijden, dat verbonden is met het vasteland via een brug. Voor reizigers die van wandelen in een schilderachtige omgeving houden, is Ioannina ook een geweldige bestemming. Ongeveer 40 kilometer ten noorden van de stad bevindt zich de magische Vikos-kloof. Dit 20 kilometer lange ravijn is een van ’s werelds langste en diepste kloven, met bergwanden tussen 120 en 490 meter hoog. Tot slot vervolgt de Bruijn : “Een andere intense ervaring is een bezoek aan enkele van Europa’s meest indrukwekkende stalactietgrotten, Perama. Deze grotten liggen op slechts ongeveer 4 kilometer van het centrum van Ioannina en zijn zeker een bezoekje waard.”