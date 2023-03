Toeristische Overijsselkrant bereikt 168.000 adressen in Duitsland

Om de Duitse gast te verleiden een bezoek aan Overijssel te brengen heeft MarketingOost, voor het eerst een eigen Overijsselkrant uitgegeven. Deze toeristische uitgave wordt huis-aan-huis bij maar liefst 168.436 woonadressen bezorgd. Deze eerste uitgave bereikt daarmee de grensregio’s Emsland, Graafschap Bentheim en een deel van Munsterland. De krant bevat 20 pagina’s met interessante tips en bezienswaardigheden, evenementen en toeristisch-recreatief aanbod van partners. De Overijsselkrant wordt nog voor Pasen verspreid en is onderdeel van een grotere mediacampagne.

Overijssel populair bij Duitsers Overijssel is zeer populair onder Duitse vakantiegangers en dagrecreanten. Tot de Coronapandemie in 2020 was er een flinke groei te constateren in het aantal overnachtingen van Duitse toeristen. Met 752.000 overnachtingen in 2019 ligt – na de teruggang door Corona – het niveau in 2022 alweer op 658.000 overnachtingen in Overijssel. De Duitser komt graag naar Overijssel en Oost Nederland voor een lang weekend en een dagbezoek. Vooral Frohleichnam – het rooms-katholieke hoogfeest dat na Pinksteren gevierd wordt – is een populaire vakantieperiode om (extra) vakantie in Nederland te vieren. Via het platform Das andere Holland wordt eveneneens promotie gemaakt. Deze trekt maandelijks gemiddeld 46.500 unieke bezoekers. Daarnaast wordt de doelgroep net over de grens bereikt via social media campagnes.

Voorjaarscampagne Overijssel In de Duitse deelgebieden Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen kunnen tientallen miljoenen Duitsers bereikt worden. De Overijsselkrant biedt veel inspiratie. De content is aantrekkelijk voor zowel Duitse gezinnen met kinderen als voor stellen met interesse in natuur, fietsen en wandelen of citytrips. Om deze campagne uiting te versterken verschijnen er vanaf eind maart nieuwsbrieven en advertorials via de NRZ (Neue Rhein Zeitung) en een pagina en online advertorial bij Radtouren Magazine. Alice Voorhorst, manager branding: “De gezamenlijke ‘Das andere Holland’ campagne, die we samen met Gelderland oppakken, heeft vorig jaar qua marketingresultaten, alle records verbroken. Geïnteresseerde vrijetijdondernemers die partner willen worden van ‘Das andere Holland’ of meer informatie over de Duitse gast willen kunnen contact opnemen met onze gebiedsadviseurs.” Meer informatie is ook te lezen op de website.