Lancering NP Fonds Utrechtse Heuvelrug voor natuur, landschap en erfgoed

Iedereen met een goed idee dat ten goede komt aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed kan vanaf heden een financiële bijdrage aanvragen bij het Nationaal Park Fonds (NP Fonds) Utrechtse Heuvelrug. Het Fonds is op 23 maart jl. officieel gelanceerd door Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen.

Het NP Fonds Utrechtse Heuvelrug ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. Denk bijvoorbeeld aan het planten van klimaatadaptieve bomen, heggen als erfafscheiding of meer groen in de wijk. Twee keer per jaar kan een aanvraag worden gedaan voor een bijdrage tussen de 2.500 en 30.000 euro.

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door een commissie. Deze bestaat uit Prof. dr. Merel Soons (hoogleraar Landgebruik en Biodiversiteit, Universiteit Utrecht), drs. Dré van Marrewijk (erfgoedadviseur) en dr. Hans Renes (emeritus hoogleraar Erfgoed en Ruimte, Vrije Universiteit Amsterdam).

De sluitingsdatum voor de eerste aanvraagronde is 28 april 2023. Meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website NPFonds.nl.

Extra impuls Het Fonds is een initiatief van stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. “Met de oprichting van het NP Fonds willen we projecten die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit gebied een extra impuls geven.” zegt Gijs de Kruif, directeur van het Nationaal Park, “Particulieren of bedrijven die zelf geen natuurprojecten uitvoeren maar deze wel willen ondersteunen, kunnen een bijdrage leveren aan het fonds als donateur, via de website NPFonds.nl. Zo bundelen we samen de krachten om ook in de toekomst van dit prachtige gebied te kunnen blijven genieten.”