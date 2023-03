Vakantiepark Résidence Valkenburg opent kampeerterrein

TopParken is in februari gestart met de inrichting van een nieuw kampeerterrein op het vakantiepark nabij Valkenburg. Sindsdien is er gewerkt aan het verzorgen van diverse voorzieningen en het aanleggen van de kampeerplekken met parkeerplaatsen. Op 14 april worden de eerste vakantiegasten verwacht.



Het kampeerterrein ligt op het land waar eerdere uitbreiding voor het plaatsen van vakantiewoningen niet werd goedgekeurd. Om de grond in de tussentijd optimaal te benutten en een verzorgde uitstraling te geven, is besloten om het in te richten als kampeerterrein. Chadli Hachani, Marketing en Formule Manager bij TopParken, over de ontwikkelingen: ‘Door de locatie, ligging en omgeving is Résidence Valkenburg een populaire bestemming onder vakantiegangers’. Hij vervolgt: ‘We kijken dan ook uit naar het verwelkomen van een breder publiek op het vakantiepark de aankomende jaren’.



Het terrein bestaat uit 80 plekken geschikt voor tenten, caravans en campers en is voorzien van een centraal watertappunt, centrumgebouw en diverse speelgelegenheden. Vakantiegasten zijn het hele jaar welkom. Een aantal van de plekken is verhard, waardoor er ook in de winter en bij slecht weer gebruik van gemaakt kan worden.

Laat dit veld leeg Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Meld je aan om elke maand geweldige

inhoud in je inbox te ontvangen. We spammen niet!

Lees ons privacybeleid voor meer info. E-mailadres *