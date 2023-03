Europa-Park start 49e seizoen met volop nieuwigheden

Op zaterdag 25 maart 2023 opende Europa-Park zijn deuren voor het 49e seizoen met diverse nieuwigheden naast de al aanwezige meer dan 100 attracties en shows. Zo opent het 16e themagebied, vorstendom Liechtenstein, en komt de klassieke ballonvaart-attractie terug in een andere thematisering. De nieuwe boten in “Josefina’s kaiserliche Zauberreise” schitteren in pracht en praal en bezoekers leren wat de Yomis met Josefina te maken hebben in de nieuwe film in de Sprookjesbosbioscoop. Daarnaast licht de 360 graden film in de Traumzeit Dome een tipje van de sluier van het nieuwe Kroatische themagebied op. Showliefhebbers komen dit jaar helemaal aan hun trekken; het programma telt meerdere nieuwe en verrassende shows.

Een nieuw themagebied: Liechtenstein

Met het vorstendom Liechtenstein doet nog een Europees land zijn intrede in Europa-Park. Het 16e Europese themagebied ligt tussen Zwitserland en Engeland. Het middelpunt is de nieuwe “Liechtensteinse Ballonvaart”, waarvan de kleurrijke ballonnen de namen dragen van de steden Liechtenstein, Vaduz en Triesenberg. De geheel vernieuwde ballonvaart is een attractieklassieker, die voor het eerst in 1996 in het park in gebruik werd genomen. Geheel nieuw is het “Liechtenstein Plein” met het grote ingemetselde wapen van het vorstendom. Daarnaast kunnen gasten in het park een miniatuurversie van de “Liechtensteiner Weg” verwachten, die in zijn oorspronkelijke vorm in verschillende wandeletappes door alle elf gemeenten van het vorstendom voert.

Een keizerlijke vaartocht

Het boottochtje met “Josefina’s kaiserliche Zauberreise” in het Oostenrijkse themagebied is nu nog romantischer. De gloednieuwe boten, voorzien van een tafeltje voor een lekkere eet- en drinkpauze, schitteren in keizerlijke pracht en praal.

Keizerin Josefina neemt de bezoekers mee op een reis door haar rijk – maar wie zijn die kleine groene trollen die overal kattenkwaad uithalen? Deze mythische wezens, ook bekend van “Zauberwelt der Diamanten”, hebben in 2023 hun weg gevonden naar de Sprookjesbosbioscoop in “Grimm’s Sprookjesbos”. De film “Fina & de Yomis” combineert alle facetten van het Oostenrijkse thema en geeft antwoord op de vraag wie de Yomis zijn en wat ze te maken hebben met keizerin Josefina. Speciaal voor dit filmavontuur werd de Sprookjesbosbioscoop omgebouwd en uitgerust met interactieve elementen en nieuwe bioscooptechnologie om het verhaal over de Yomis nog beter tot zijn recht te laten komen.

Het prachtige Kroatië van Nikola Tesla

De nieuwe 360-graden film in de Traumzeit Dome laat de bezoeker alvast verheugen op het Kroatische themagebied dat voor 2024 op de rol staat. In “Nikola Tesla’s Beautiful Croatia” vergezellen de kijkers visionair Nikola Tesla bij zijn baanbrekende experimenten met elektriciteit aan het eind van de 19e eeuw en verkennen met hem de bezienswaardigheden van zijn geboorteland Kroatië. De ontdekkingstocht begint midden in zijn laboratorium: de revolutionaire uitvinding van de wetenschapper maakt een geheel nieuwe manier van voortbewegen mogelijk, waarmee de bezoekers op ongekende wijze de mooiste plekken van Kroatië verkennen.

In de wachtruimte van de Traumzeit Dome kunnen bezoekers een tentoonstelling met spannende inkijkjes in de nieuwe achtbaan verwachten en een overzicht van belangrijke Kroatische persoonlijkheden en hun opmerkelijke prestaties bekijken.

Een nieuw showprogramma

Showliefhebbers komen dit jaar helemaal aan hun trekken: de artiesten zorgen met hun adembenemende shows voor onvergetelijke hoogtepunten. In de nieuwe show “Surpr’Ice presents GalaXia” zweven de schaatsers niet alleen over het spiegelgladde oppervlak en brengen ze het publiek in vervoering met een grandioze voorstelling, maar fascineren ze de toeschouwers voor het eerst in de geschiedenis van Europa-Park met LED-verlichting in hun kostuums. De LED-choreografie past zich perfect aan het decor van de show aan en varieert per scene. De nieuwe editie van “Ed’s Adventure Parade” is een van de dagelijkse hoogtepunten met gedetailleerd ontworpen paradewagens en kostuums. Het spannende spektakel “De terugkeer van de Sultan” zal de gasten verbazen met gewaagde stunts op paarden. De “SECRET – The Illusion-Show” met Vincent Vignaud in Europa-Park Teatro zal de zaal versteld doen staan met verbazingwekkende magie. Waaghalzige sprongen zullen de bezoekers verrassen tijdens de High Diving Show “Retorno dos Piratas” van 27 mei tot 3 september.

Rulantica: extra glijbanen en rustruimtes

Om het vakantiegevoel nog langer vast te houden is een bezoek aan het tweede park van het resort, Waterwereld Rulantica, een echte aanrader. Het hoogtepunt van de nieuwe 30 meter hoge “Nordiskturn” is de “Vikingløp”-raceglijbaan, gebouwd op een fonkelende edelsteenmijn. Als de toren is beklommen, zijn er in totaal acht buizen waarin de bezoekers het tegen elkaar kunnen opnemen. Op matten gaat het dan ‘head first’ de diepte in. Elke seconde telt op de snelste glijbaan van Europa, want slechts één persoon kan bij de finish als winnaar uit de bus komen en toegejuicht worden door de toeschouwers op de tribune.

De meer dan 400 extra ligstoelen en zitjes in “Nordiskturn” zorgen voor ontspanning na al het waterpret. De toren strekt zich uit over zes verdiepingen, waarvan er drie speciaal ingericht zijn als ligruimte. Jong en oud kunnen zich onder meer ontspannen in het “Lågerhus”. Gasten genieten daar nog meer van hun rust op de Lågerhus Sofa’s, die exclusief gereserveerd kunnen worden. In “Viking Snåck – Frisk & Lækker” en in “Viking Kaffi” op de begane grond en de eerste verdieping vinden bezoekers ook een vers en heerlijk aanbod aan eten en drinken.

Nieuw VR-avontuur

Fans van virtual reality zullen in 2023 ook niet teleurgesteld worden: in de nieuwe YULLBE PRO-experience “Amber Blake: Operation Dragonfly” beleven de gasten een interactieve 3D-actiethriller. De 30 minuten durende VR-beleving is gebaseerd op de “Amber Blake”-stripboeken van het Belgisch supermodel Jade Lagardère. Het brengt bezoekers in vervoering met state-of-the-art technologie en een zenuwslopend avontuur met op de achtergrond de indrukwekkende skyline van Singapore. Samen met de stoere agente Amber Blake maken de deelnemers jacht op de mysterieuze crimineel “Blue Dragon”. Dit vereist niet alleen sterke zenuwen, maar ook vaardigheid en teamgeest.

Restaurant wereldprimeur Eatrenalin

Een ander absoluut hoogtepunt is “Eatrenalin” – de futuristische gastronomische beleving voor alle zintuigen. Hier worden de gasten ondergedompeld in de meest uiteenlopende werelden – niet alleen door geuren en smaken, maar ook visueel, akoestisch en middels bewegingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een indrukwekkend samenspel van multimedia-inhoud, gastronomische topprestaties en een gepatenteerde nieuwe ontwikkeling, de ‘floating chair’ van MACK Rides. De gasten worden getrakteerd op een culinair menu van acht gangen. De keuken combineert moderne en internationale invloeden, passend bij de ambiance van de verschillende ruimtes van het restaurant. Tot eind april is de oorspronkelijke menukaart nog te beleven; vanaf mei kun je zowel een nieuw menu met vlees (“Red Dimensions”) als een nieuwe veganistische variant (“Green Dimensions”) ontdekken.