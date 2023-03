Safari Hotel Beekse Bergen officieel geopend tijdens feestelijke ceremonie

Het nieuwe Safari Hotel in Beekse Bergen is vrijdag officieel geopend. Burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek en Stijn Smeulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant verrichtten met een druk op de knop de officiële opening.

Het hotel bestaat uit vijftien accommodaties van één verdieping. De in totaal 112 kamers en suites zijn allen gelegen rondom een savanne waarop giraffen, zebra’s, neushoorns, struisvogels en watoessirunderen lopen. Ontbijten en dineren kan in het eveneens aan de Wogon Savanne gelegen Hogon House, waarin zich onder andere twee restaurants en enkele vergaderruimtes bevinden.

Extra mogelijkheden

De opening vond plaats een jaar na de start van de bouw – en bijna vijf jaar na de opening van het Safari Resort, het eerste vakantiepark in Beekse Bergen waar gasten kunnen overnachten aan een savanne.

Met het hotel breidt Beekse Bergen de overnachtingsmogelijkheden uit. Stephanie Struis, general manager van het Safari Resort: “Uit onderzoek is gebleken dat gasten graag de mogelijkheid willen hebben om een kortere periode, bijvoorbeeld één of twee nachten, bij ons te verblijven.” Daarnaast is er volgens Struis een grote vraag naar ontzorging. “We bieden ze hier daarom een luxe hotelkamer, voorzien van alle gemakken en waar gasten kunnen aanschuiven voor het ontbijt en diner.”

Dogon

De bouwstijl en het interieur van het Safari Hotel is geïnspireerd op de Dogon. Deze bevolkingsgroep uit Mali woont in heel kenmerkende huizen, opgetrokken uit gele stenen en leem en voorzien van ronde, rieten daken.