Nederlandse bloemen op het Sint Pietersplein in Rome

Sierteeltsector bereidt zich voor op een kleurrijk Pasen

Ook dit jaar is het weer gelukt om voldoende sponsors te vinden om de Nederlandse bloemdecoraties voor de Paasmis op het Sint Pietersplein in Rome te realiseren. Een jarenlange traditie kan worden voortgezet. Piet van der Burg, hoofdarrangeur van het project, is alweer weken bezig met de nieuwe ontwerpen en het enthousiasmeren van bloemenkwekers en telersgroepen. Diverse partijen uit de sierteeltsector zullen hun producten en diensten ter beschikking stellen en inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.

Sponsoring

Elk jaar staat één bloemsoort op de voorgrond in de decoraties. Dit jaar is dat de Avalanche roos. Meijer Roses uit Pijnacker stelt 6.000 rozen in diverse kleuren ter beschikking. Celosia Reprise vormt deze editie ook een belangrijk onderdeel van de bloemdecoraties. Westlandse veredelaar Evanthia en Kwekerij Bos Bloemen openen het celosia seizoen met een sponsoring van 1.500 bloemen. Het Anthurium Collectief levert 500 bloemen en Telersvereniging Zentoo heeft een inbreng van 500 stelen enkelbloemige Baltazar chrysanten en Serenity Purple troschrysanten. Delphiniumkwekerij N.G. Wigchert uit Noordwijkerhout is vaste sponsor met 500 bloemen in drie kleuren. Nieuw dit jaar is de sponsoring van Tak Global die, in samenwerking met Coloríginz / OZ Import uit De Kwakel, een breed assortiment snijgroen schenkt.

Ook vanuit de bloembollenstreek is er dit jaar weer een grootschalige inbreng. UNEX Inc. uit Voorhout sponsort alle tulpenbollen en Roma Nova faciliteert de opkweek tot aan de bloei, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Ook de firma W. Oskam & Zn. BV uit Voorhout, met hun narcissen Tête-à-Tête, is er zoals ieder jaar weer bij. De bloembollen worden in bakken opgekweekt en zullen op het Sint Pietersplein een totale lengte van 465 meter sieren. Van der Slot Transport uit Noordwijkerhout verzorgt ook dit jaar weer de logistieke lijn van Nederland naar Rome.

Het totale arrangement wordt een samenspel van gemengde kleuren, waarin de bolbloemen de basis vormen en de snijbloemen in een kleurrijke laag erboven worden verwerkt. De producten sieren een oppervlakte van ongeveer 170 vierkante meter met tientallen arrangementen rondom het altaar, op de trappen en het balkon. Hiermee wordt een prachtig decor gevormd, waarmee de Nederlandse sierteeltsector unieke producten aan de wereld laat zien.

Publiciteit

Ook dit jaar is er weer volop aandacht voor de bloemengeste uit Nederland. Zo maken RTV Rijnmond en RTV Lansingerland een documentaire, waarin hoofdarrangeur Piet van der Burg wordt gevolgd gedurende de voorbereidingsperiode in de 40 dagen (Vastentijd) voor Pasen. De kijker wordt meegenomen tijdens de kwekersbezoeken en van bloemselecties tot aan de opbouw op het plein in Rome. De vierdelige documentaire “Bloemen voor de Paus” wordt wekelijks uitgezonden op RTV Lansingerland vanaf 22 maart en op RTV Rijnmond vanaf 25 maart.



KRO-NCRV zal op Eerste Paasdag, Zondag 9 April 2023, de volledige Paasmis vanuit Rome uitzenden vanaf 10:00 uur op zender NPO 2 – met aansluitend, om 12:00 uur, de traditionele

zegen “Urbi et Orbi” (aan de Stad en aan de Wereld) van de Paus. De bloemversieringen, alsook een impressie van de voorbereidingen op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, zullen uitvoerig in beeld komen. Wereldwijd wordt de Paasmis in Rome, die door de media van het Vaticaan wordt uitgezonden en gedeeld, bekeken door miljoenen mensen. Vatican News biedt video, radio, podcasts, beelden, nieuws en audio aan in meer dan 30 talen en ziet het aantal bezoekers en bekeken pagina’s online de laatste jaren sterk groeien.

Organisatie

Dinsdag 4 april vertrekt Van de Slot Transport met een vrachtwagen vol Nederlandse producten. De eerste stop: Keukenhof. Op het Lentepark in Lisse zal de lading bloemen worden gezegend door Monseigneur Hans van den Hende, bisschop van het Bisdom Rotterdam, dat zich uitstrekt over de provincie Zuid-Holland – en waartoe dus ook Lisse behoort. In Rome zal hoofdarrangeur Piet van der Burg, ondersteund door een team van vrijwilligers, de bloemversiering in goede banen leiden. Op Eerste Paasdag wordt de Nederlandse bloemversiering officieel aangeboden aan Paus Franciscus, door de Friezenkerk – de Nederlandse Rooms-Katholieke parochie in Rome, waar Antoine Bodar de rector is. “Het Hoogfeest van Pasen, het feest van de Opstanding, staat telkens weer voor een nieuw begin, nieuwe hoop, nieuw leven,” aldus Bodar. Na het wegvallen van sponsoren leek eind januari 2022 dat, na een traditie van 35 jaar, met Pasen geen Nederlandse bloemen het Sint Pietersplein zouden sieren. De Friezenkerk in Rome kwam in actie om de traditie toch voort te zetten, met oude en nieuwe sponsoren.