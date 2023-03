Reisplatform Daymaker komt naar Nederland

Nederland is een nieuw online inspiratieplatform rijker voor wie zijn volgende reis wil plannen. De start-up Daymaker steekt na zijn eerste succes in België namelijk de grens over naar Nederland om reizigers ook daar van gepersonaliseerde inspiratie te voorzien. Daymaker is een zoekmachine die zijn gebruikers enkel reistips en -blogs laat zien die aanleunen bij hun interesses. Een slimme matchmaker tussen vakantiegangers, bloggers en toeristische bedrijven. De info op Daymaker gaat verder dan de vluchtige reisinspo op Instagram, maar blijft compacter en praktischer dan de uitgebreide reisinfo die te lezen is op websites. Door snel de juiste inspiratie aan de juiste persoon te linken, hoopt Daymaker hét startpunt te worden van ieders vakantie.

Het voorbereiden van een vakantie: voor de ene dolle pret, maar voor de ander een bron van stress. Onderzoek wijst zelfs uit dat reizigers maar liefst 38 websites opzoeken voor ze erop uit trekken. Wat als er een slimme zoekmachine bestond waarop je via enkele kliks énkel de inspiratie en reisblogs op maat van jouw interesses terugvindt? Enter Daymaker!

“Het gaat erom dat we mensen meer relevante inspiratie bieden dan wat ze nu al terugvinden op een TripAdvisor of Google”, zegt Lien Verwimp, Co-Founder van Daymaker. “Mijn vijf sterren zijn namelijk niet de jouwe. Daarom is het zo belangrijk dat we die match maken tussen mensen die er dezelfde reisvoorkeuren op nahouden. Want de tips die zij aan mekaar geven zijn meteen een pak waardevoller. Op die manier willen we een gids zijn voor mensen die door het bos de bomen niet meer zien in alle ongefilterde, vluchtige en onpersoonlijke reisinformatie die er ondertussen online te vinden is.”

Two-sided platform voor mensen met dezelfde reisvoorkeuren

Om dit te realiseren dient iedere gebruiker van het platform een profiel aan te maken en daarin aan te geven hoe hij of zij het liefst reist en wat zijn of haar interesses zijn. Als diezelfde persoon dan op zoek gaat naar reisinspiratie over pakweg Ibiza, dan zal hij/zij op basis van zijn of haar voorkeuren enkel maar die tips krijgen die mensen met een gelijkaardig reisprofiel aan het platform toegevoegd hebben.

Iedereen met een profiel kan ook zelf een ‘Daymaker’ worden en zelf tips toevoegen van zijn vorige vakanties. Dat kan gaan van een restauranttip of daguitstap tot een volledig uitgestippelde reisroute of een mooie viewpoint . Op die manier is Daymaker een two-sided platform dat gelijkgestemde reizigers met mekaar in contact brengt. Daarnaast is Daymaker ook een ideale aanvulling voor professionele reisbloggers die hun blogs sneller bij de juiste reizigers terecht willen laten komen. Deze doelgroep kan in enkel kliks bestaande blogartikels embedden op het platform.

“Met Daymaker willen we de sweet spot zijn tussen de zeer visuele, maar weinig praktische inspiratie die mensen terugvinden op social media, en de uitgebreide, meer diepgravende informatie op blogs of reiswebsites. Die laatste moet vooral op blogs zelf blijven staan, wij willen gewoon sneller de link maken.”, zegt Nico Mullens, Co-Founder van Daymaker.

Al 115.000 reizigers

Het Daymaker-platform werd begin 2022 gelanceerd in België en mocht tot nu toe al 115.000 reizigers verwelkomen. Daarvan zijn er 2335 zogenaamde Daymakers, die 715 trips uploadden in maar liefst 80 landen. De reisinteresses die het vaakst worden aangeduid? Local food, viewpoints, sunsets en B&B’s.

Naast particulieren zijn ook bedrijven welkom om te inspireren op Daymaker. Zo zijn onder andere Hart Van Limburg (NL), Zuid-Limburg (NL), De Antwerpse Kempen (BE) en Visit Leuven (BE) al partner van het platform.

Wil je zelf een profiel aanmaken op Daymaker en jouw leukste reistips toevoegen of ben je op zoek naar reisinspiratie voor je volgende vakantie, surf dan naar www.daymaker.travel .

Over Daymaker

Daymaker is een Belgische start-up, op initiatief van Lien Verwimp en Nico Mullens. Lien is marketeer van achtergrond en al jaren reisjournalist voor Chapeau Magazine. Nico verdiende zijn strepen als ondernemer met MaMu Architects. De passie voor het kippenvel dat je krijgt tijdens een fantastische ervaring op reis, bracht hen samen.

Daymaker is gesteund door VLAIO en ontving een eerste externe kapitaalinjectie door imec. Meer info: www.daymaker.travel