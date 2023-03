Meer Nederlandse wintersporters naar Oostenrijk

Een relatief warme winter – waarin de sneeuw in veel skigebieden lang op zich liet wachten – lijkt voor veel Nederlanders reden te zijn geweest dit wintersportseizoen thuis te blijven of de wintervakantie uit te stellen. Zo lag het totale aantal creditcard-transacties van Nederlandse wintersporters tijdens de kerstvakantie (91 procent) en voorjaarsvakantie (98 procent) onder het niveau van het wintersportseizoen 2021-2022, blijkt uit een analyse van International Card Services (ICS), marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland. Dit is opvallend, omdat het aantal transacties vorig seizoen óók al onder druk stond, toen in een aantal wintersportlanden, zoals Oostenrijk, nog strenge coronarestricties van kracht waren. In tegenstelling tot vorig jaar is Oostenrijk (+15 procent) echter helemaal terug als meest populaire bestemming, terwijl het totale aantal transacties in Frankrijk (-9 procent) juist flink is gedaald.

Als gevolg van de hoge inflatie in combinatie met ongunstige weersomstandigheden lijken veel Nederlanders dit jaar eieren voor hun geld te hebben gekozen. Zo zijn veel skigebieden in de kerstvakantie en begin januari geplaagd door warmte, waardoor in veel lager gelegen skigebieden nauwelijks sneeuw lag. Voor veel wintersporters was dit mogelijk reden dit jaar niet af te reizen naar hun favoriete bestemming of de wintersport uit te stellen. Zo lag het aantal creditcardtransacties tijdens de kerstvakantie (91 procent) veel lager dan een jaar eerder. In de loop van januari nam de sneeuwval echter toe en kleurden veel skipistes weer wit. Het effect hiervan was zichtbaar tijdens de voorjaarsvakantie, toen veel Nederlanders (alsnog) op wintersport gingen. Toch is óók in deze periode het totale aantal transacties (98 procent) lager dan vorig jaar. Alleen de vier weken voor de voorjaarsvakantie waren – waarschijnlijk vanwege de sterk verbeterde weercondities – populairder dan vorig seizoen.

Scandinavië in de lift als bestemming wintervakantie

In het voorgaande wintersportseizoen (2021-2022) verkozen veel wintersporters Frankrijk boven Oostenrijk, waar toen nog strenge coronarestricties golden. Dit jaar is het omgekeerde het geval en wisten veel Nederlanders de weg naar de Oostenrijkse skipistes weer te vinden (+15 procent) ten koste van Frankrijk (-9 procent). Vermoedelijk hebben de gunstige weersomstandigheden in Oostenrijk tijdens de voorjaarsvakantie hieraan bijgedragen. Verder nam het totale aantal transacties in Duitsland (+6 procent) en Italië (+3 procent) licht toe en lijken daarnaast veel Nederlanders Scandinavië (+16 procent) te hebben ontdekt als nieuwe bestemming tijdens de winter.



“We zien dat het aantal transacties dit jaar onder het niveau van vorig jaar ligt, terwijl 2022 door corona een uitzonderlijk lastig wintersportseizoen was. Het is de vraag of de transacties zich in de komende jaren herstellen en de niveaus van vóór de coronacrisis zullen bereiken. Zo zijn er veel onzekerheden – zoals veranderende weersomstandigheden en aanhoudende hoge inflatie – waardoor Nederlanders er mogelijk vaker voor kiezen pas op de plaats te maken”, vertelt David Compier, CCO van ICS. “Tegelijkertijd zien we dat de creditcard nog steeds een veelgebruikt betaalmiddel is tijdens vakanties en dus ook tijdens de wintersport. Zo beschouwen veel Nederlandse wintersporters hun creditcard als een betrouwbaar middel om ook op vakantie veilig en snel te kunnen betalen.”

Elektrische auto steeds vaker gebruikt voor de wintersport

De auto is nog steeds het populairste vervoersmiddel om mee op wintersport te gaan. Wel lijkt het erop dat de hoge brandstofprijzen dit wintersportseizoen voor Nederlanders geen reden meer zijn om via Luxemburg te rijden, omdat ze er goedkoper kunnen tanken. Zo is het aantal transacties in Luxemburg voor brandstof met 24 procent afgenomen. Ook de elektrische auto wordt steeds vaker gebruikt voor de wintersport; het aantal transacties bij laadstations in doorreis- en wintersportlanden nam met ruim de helft toe.

Ook Duitsland profiteert van populariteit Oostenrijk

Het totale aantal bestedingen in alle wintersportbestemmingen lag dit seizoen 1 procent lager dan vorig jaar. De transacties per categorie geven wel een wisselend beeld: brandstof (-20 procent), tol (-10 procent), sportkleding (-9 procent), restaurants (+15 procent), hotels (+12 procent) en openbaar vervoer, zoals taxi’s en skibusjes (+8 procent). Het herstel in de reisbewegingen naar Frankrijk en Oostenrijk is zichtbaar in de uitgaven in landen onderweg naar deze bestemmingen. Zo stijgt het aantal transacties in Duitsland bij restaurants (+40 procent), hotels (+45 procent) en supermarkten (+16 procent). Aangekomen in Oostenrijk deden Nederlanders meer aankopen bij restaurants (+32 procent), hotels (+6 procent) en supermarkten (+8 procent). In Frankrijk namen de transacties in deze categorieën juist af: restaurants (-7 procent), supermarkten (-23 procent) en hotels (-1 procent).

*International Card Services publiceert na ieder wintersportseizoen een data-analyse. Hierin worden de creditcardbestedingen op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde data van door ICS uitgegeven creditcards in Nederland in diverse reis- en wintersportcategorieën geanalyseerd. De analyse is gebaseerd op de data van week 49 2022 tot en met week 9 2023 en is vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.