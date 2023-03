Tulip Experience Amsterdam biedt leerzaam alternatief voor foto’s in de velden

Noordwijkerhout is een nieuwe onmisbare belevenis rijker voor bezoekers van de Bollenstreek. Tulip Experience Amsterdam is een familiebedrijf wat onderdeel is van authentiek bollenbedrijf W.A.M. Pennings. Het familiebedrijf achter Tulip Experience Amsterdam teelt al drie generaties met veel passie tulpen en laat bezoekers graag de magie van de tulp zélf ervaren.

Hier krijgen bezoekers in de streek de mogelijkheid om prachtige foto’s te maken zonder de kostbare velden in de Bollenstreek te beschadigen. Tulip Experience biedt hiermee een alternatief voor het perfecte plaatje in de bollenvelden. Daarbij komen het kweekproces, de geschiedenis, de verschillende soorten en het aspect zelf ontdekken hier allemaal aan bod om mensen bewuster te maken van het verhaal achter de tulp.

Bezoekers stappen in een prachtig kleurenpalet van tulpen en maken hier foto’s in de show tuin met 1 miljoen tulpen, in 700 soorten uit eigen kwekerij. In de showtuin staan tevens een aantal speciaal ingerichte fotopunten voor het schieten van het perfecte plaatje.

In het museum worden bezoekers op interactieve wijze meegenomen op de reis die de tulp heeft afgelegd over de gehele wereld. Vanaf de ontdekking in Kazachstan rond het jaar 1000 tot aan de huidige status als icoon van Nederland. Bezoekers komen hier alles te weten over de tulp en leren over de cyclus van het bollenkweken aan de hand van de allernieuwste machines en oude objecten (van vóór 1950). Het verhaal wordt hierbij levendig verteld vanuit het oogpunt van de bollenkweker.

Om de beleving compleet te maken krijgen bezoekers de gelegenheid om gratis een bosje tulpen uit de binnentuin te plukken om mee naar huis te nemen. Daarnaast zijn er meerdere kunstexposities, een bioscoop, een café met Nederlandse lekkernijen en een streekmarkt waar tulpen souvenirs en lokale producten worden verkocht.

Tulip Experience Amsterdam is in 2023 vanaf vrijdag 24 maart tot en met zondag 14 mei dagelijks geopend van 9:00 uur tot 18:00 uur. De Experience is gelegen aan Delfweg 37 in Noordwijkerhout en is goed te bereiken met de auto, fiets of het openbaar vervoer.

Meer informatie over Tulip Experience Amsterdam? Bezoek dan onze website of stuur ons een e-mail .