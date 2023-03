Horecasegment krijgt groter podium op Recreatie Vakbeurs 2023

Recreatie Vakbeurs voegde in 2022 met succes het segment horeca toe aan de beurs. De toevoeging werd gedaan, omdat steeds meer eigenaren en directeuren van campings en recreatieparken de laatste jaren intensiever bezig zijn met hun horecafaciliteiten. Dat de toevoeging een succes was, bleek wel toen alle beschikbare plekken volgeboekt waren en de bezoekende recreatieprofessionals in de enquêtes op grote schaal aangaven blij te zijn met deze toevoeging. Daarom wordt het horecasegment voor de komende editie verder uitgebreid.

“Het horecasegment werd erg goed ontvangen tijdens Recreatie Vakbeurs door zowel bezoekers als ook de deelnemende exposanten. Daarom hebben we besloten om voor de volgende editie verder uit te breiden naar een nieuwe hal die zich boven hal 1 en 2 bevindt. Deze hal biedt veel meer ruimte dan afgelopen jaar, waardoor we meer mooie partijen kunnen verwelkomen”, zegt Ruth Zweers namens Recreatie Vakbeurs. “Namen als Boerderijs, Donna Italia, Il-limone, Techno Horeca, Lokketaria en Hertbier die er vorig jaar bij waren, hebben alweer geboekt voor komende november. Maar ook nieuwe namen zoals Theo Coertjens zijn al van de partij.”

Voor de horecaondernemers uit de regio heeft beursorganisator Easyfairs meer in petto. Naast het horecasegment tijdens Recreatie Vakbeurs voegt Easyfairs een nieuwe beurs toe in Evenementenhal Hardenberg: Horeca Vakbeurs op 29, 30 en 31 januari 2024. Een vakbeurs gericht op het midden en hoge segment binnen de horecabranche. “Hierbij gaat Recreatie Vakbeurs een unieke samenwerking aan met Horeca Vakbeurs. De twee beurzen gaan elkaar versterken: zo kan het team van Recreatie Vakbeurs het horecasegment beter uitlichten door middel van de branchekennis van team Horeca Vakbeurs en profiteert het team van Horeca Vakbeurs van de jarenlange ervaring van Recreatie Vakbeurs”, aldus Zweers.

Recreatie Vakbeurs is te bezoeken op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 november 2023 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.