Vakbeurs Sportaccommodaties: Terugblik 2023

Vakbeurs Sportaccommodaties was in 2023 op volle toeren terug. Blik hieronder met ons terug op een uiterst succesvolle beurseditie! In totaal waren er 1.403 bezoekers op de beursvloer en 563 experts in de stands.

Breed aanbod

De hallen van Expo Houten waren goed gevuld. Ruim 170 bedrijven en organisaties bemachtigden een plekje om hun producten en diensten te presenteren. Dit betekende een ongekend aanbod aan producten en diensten voor u als bezoeker. In de grafiek rechts ziet u de verdeling van de sectoren waarin de exposanten werkzaam zijn.

Podium voor kennisdeling

Ook kennisdeling is een onmisbaar onderdeel van de beurs. Met 23 sessies stond deze editie garant voor een krachtig lezingenprogramma. Van gasvrije sportaccommodaties tot het verzorgen van natuurgras; voor ieder thema waren er experts aanwezig om u over de ins- en outs te vertellen. De lezingen trokken in totaal 559 bezoekers.