Wandelen door de Nederlandse geschiedenis, dat kan met de nieuwe app Cultuurrijk! Bijzondere plekken met een grote cultuurhistorische waarden worden op een verrassende manier uitgelicht in deze app van De Groene Koepel. Extra speciaal zijn interactieve augmented reality animaties, ontworpen door een kunstenaar. In deze eerste versie van de app zijn maar liefst 143 punten rondom vijf Overijsselse kampeerterreinen te ontdekken.

Om de verborgen verhalen in het landschap te ontsluiten, heeft De Groene Koepel in 2014 het project Natuurlijk Cultuurrijk in het leven geroepen. “Met Natuurlijk Cultuurrijk brengen we de verbinding tussen natuur en cultuur onder de aandacht”, aldus Marieken Nieuwdorp. Het project is onderdeel van het DGK Lab van De Groene Koepel: het kennis- en ontwikkelcentrum waarmee we aan de basis staan van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatiebranche.”

In de app zijn vijf aangesloten recreatieterreinen van De Groene Koepel in Overijssel opgenomen: twee Natuurkampeerterreinen, Erve de Meester en De Klashorst, twee locaties met Trekkershutten ,De Lemeler Esch en De Bovenberg en één GroepsNatuurkampeerterrein, De Wolfskuil. Met een subsidie van de provincie Overijssel is De Groene Koepel begonnen aan een pilot voor de app, maar het is de bedoeling dit project uit te breiden naar de rest van Nederland. De app Cultuurrijk is te downloaden vanaf de website en daarnaast is hij natuurlijk ook in de Appstores te vinden.